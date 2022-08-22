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Malatya'da akrabalar arası kavga: 1 ölü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada Ömer Aydın (33), hayatını kaybetti.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 23:09
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Malatya'da akrabalar arası kavga: 1 ölü

Alınan bilgiye göre kavga, ilçeye bağlı Esencik köyünde meydana geldi.
Akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kim tarafından ateş edildiği tespit tabancadan çıka kurşunla yaralanan Ömer Aydın'ı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.  Jandarma ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken ağır yaralanan Aydın, ambulansla Gerger Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Aydın, kurtarılamadı. Aydın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 22.08.2022 23:49
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