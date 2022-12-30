Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi.

E.Ş. yönetimindeki 14 KE 688 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken otomobilde sıkışan otomobildeki E.Ş., M.D. ve T.A, çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan M.D., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor