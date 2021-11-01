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Yeşim Resmi Kimdir?

Yeşim Resmi Tiktok platformunda son zamanların en ünlü isimlerinden birisidir. Gerçek adı Yeşim Sevinç’tir.

Seobaz
Seobaz
01 Kasım 2021 Pazartesi 16:55
4 Okunma
Yeşim Resmi Kimdir?

Yeşim Resmi Tiktok platformunda son zamanların en ünlü isimlerinden birisidir. Gerçek adı Yeşim Sevinç’tir. Tiktok’ta kendi kendine videolar çekmeye başlayan fenomen isim zaman içinde ünlenerek popüler bir hale geldi. Genel olarak mimikleri ile ön plana çıkan Yeşim Sevinç, ailesinin onu desteklediğini ifade ediyor.

Tiktok ve Youtube için videolar çekerek oldukça geniş kitleler tarafından takip edilmeyi başarıyor. Kendisi 2001 yılında Manisa’da dünyaya gelmiştir. Doğum yeri Manisa olmasına karşın çocukluk yıllarını Edirne’de geçirmiştir. Edirne’den sonra ise ailesi ile birlikte Ankara’ya taşınmış ve burada yaşamaya başlamıştır. Şu anda Lise öğreniminde devam ediyor. Aslen ise Ordulu ’dur. Kimdir kim internet sitesinde Yeşim Resmi’ ye ait daha fazla bilgi öğrenebilirsiniz.

Yeşim Resmi Boyu ve Kilosu

Yeşim Resmi’ nin boyu ve kilosu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kendisinin boyu 1.70 olurken kilosu ise 51’dir. Sevgilisi olup olmadığı da merak edilen konular arasındandır. Bilinenlere göre kendisinin bir sevgilisi yoktur ama bu bilgi kesin değildir. Fenomen ismin Youtube kanalında 250 binden fazla abone bulunuyor.

Kanalında arkadaşları ile çektiği eğlenceli videoları paylaşıyor. Aynı zamanda 320 bin takipçiye sahip olduğu bir de Instagram hesabı vardır. Tiktok hesabında ise 8,5 milyondan fazla geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Kimdir kim internet sitesini ziyaret ederek Yeşim Resmi sosyal medya hesapları ve hayatı hakkında daha fazla şey görebilirsiniz.

Kaynak: https://www.kimdirkim.com/yesim-resmi-kimdir.html

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