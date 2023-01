Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında beslenme, tedavi ve barınma gibi konularda can dostlarımızın yanında olmaya devam etti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın her noktasında sahipsiz sokak hayvanlarına beslenmeden barınak teminine, tedaviden rehabilitasyona kadar her alanda sahip çıkan belediye, 2022 yılında da can dostlarımızı yalnız bırakmadı.

2022 yılında 7 bin 267 tedavi, 3 bin 159 kısırlaştırma yapan Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, önemli bir hizmeti verdi.

Kütahya Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarına konulan 36 beslenme odağında 2022 yılı içerisinde, 88 bin 536 kilogram yemek artığı, 110 bin 7 kilogram mama olmak üzere toplam 198 bin 543 kilogram yiyecek can dostlar için dağıtıldı.

Başta beslenme, barınma ve tedavi gibi konularda sahipsiz sokak hayvanları ihmal etmeyen Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün 2023 yılında da çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.