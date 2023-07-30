Elon Musk’ın, Twitter’ın logosunu “X” ile değiştirmesinin yankıları da sürerken, Twitter’ın San Francisco’da bulunan binasındaki “kuş” logosu da kaldırılarak yerine dev bir “X” logosu konuldu.

Yaklaşık 540 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya platformunda yaptığı değişikliklerle birçok tartışma yaratan Musk’ın şimdi de tweet ve retweet ibarelerini değiştirmeye hazırlandığı iddia edildi.

Yenişafak'taki habere göre, bazı beta kullanıcılarının aktardığına göre bu ibarelerin “post” ve “repost” olarak güncellendiği kaydedildi.

Logo değişimi esnasında sokakta yeterli güvenlik önleminin alınmadığını söyleyen San Francisco polisi, çalışanlara müdahale etti. San Francisco şehir yetkilileri ise kentteki binalarda bulunan sembol ya da harflerin değiştirilmesi ya da kaldırılmasının, hem tasarım hem de güvenlik nedeniyle izne tabi olduğunu belirterek, “verilen tabela iznini ihlal” gerekçesiyle soruşturma başlattı.