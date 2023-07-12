TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da, Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Resmi temaslar için Azerbaycan'da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iki ülke parlamento heyetlerinin de yer aldığı görüşmeyi Azerbaycan Milli Meclis binasında gerçekleştirdi. Görüşmede Kurtulmuş ve Gafarova, dost ve kardeş iki ülkenin ilişkilerinin daha da ileri düzey taşınması ile ilgili açıklamalar da bulundu.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının başında Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sırasında Azerbaycan devleti ve halkının desteği nedeniyle teşekkürlerini ifade etti.

Azerbaycan halkının ve Azerbaycan yönetiminin Türkiye’de asrın felaketi olarak tanımladığımız 11 ilimizi kapsayan deprem felaketinde yanımızda olmasını unutmadıklarını belirten Kurtulmuş, "Azerbaycan halkının ve devletinin gösterdiği bu kararlılık nedeniyle yürekten teşekkür ediyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, uluslararası anlamda ele alınacak bir konumun çok çok üzerinde; mükemmel düzeyde bir ilişkimiz var. Rahmetli Aliyev’in dediği gibi, ‘bir millet iki devlet’ olarak tanımlanacak bir ilişkidir. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemde bu ilişkiler çok daha ileri seviyelere taşınacaktır” diye konuştu.

Hem Türkiye hem de Azerbaycan için yeni bir tarihi sürecin başladığını belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karabağ zaferini hatırlattı.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bölgedeki dost ve kardeş ülke parlamentoları ile bu gücünün büyütülmesi mesajını verdi.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova da, TBMM Başkanlığına seçilen Numan Kurtulmuş’u ve parlamento heyetini ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti.