Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, kültürel değerlerin korunmasına, Adıyaman’ın tanıtımına ve turizmin gelişimine katkı sunacağı projenin toplantısına, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Ahmet Günaydın, Adıyaman Üniversitesi-Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Sabbağ, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Büşra Kuruçay ve ev sahibi kurumun proje ekibi katıldı.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı, Erasmus+ Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar çerçevesinde “Migrants in Cultural Activities, Preservation Heritage and promoting Tourism "Kültürel faaliyetlerde göçmenler, mirasın korunması ve turizmin geliştirilmesi" adlı proje 2022-3-TR01-KA210-YOU-000093374 referans numarası ile kabul edilirken, projenin koordinatörlüğünü Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yaparken ortaklığında ise Associaci Educativa i Cultural Blue Beehive -İspanya ve Adıyaman Üniversitesi yer alıyor.

Proje çerçevesinde tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, değerlendirmek, turizm destinasyonları tanıtmak ve bu suretle turizmin gelişimine ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak. Projeyle kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’deki kültürel değerlerin, tarihi yerlerin hem uluslararası hem de yurtiçinde tanıtılması, turizmin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin hedef grubunda, 18 ila 30 yaş arasındaki gençler, Türk hem de İspanyol vatandaşları, etnik azınlıklar, göçmenler, engelliler, yoksullar, sosyal dışlanma risk altındaki kişiler yer alıyor. Hedef grup, proje uygulanan illerin, ülkelerin kültürel mirası, gelenekleri, halk oyunları, el sanat ve zanaatları, yerel dansları, ritüelleri ve efsaneler hakkında bilgi sahibi olacak. Genç nesil kendi kültürü ve ortak ülke kültürü, değerler, arkeolojik alanlar, müzeler, anıtlar, tarihi yerler, efsaneler, tarihi sanat eserleri, arşivler hakkında bilgi sahibi olacak ve tarihi, kültürel değerler hakkında bilinç seviyesi artırılacak. Proje sayesinde Türkiye’deki kamu kurumları ile AB’deki sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloglar ve ağlar geliştirilecek, aynı zamanda kurumların karşılıklı iyi uygulamaları paylaşarak sürdürülebilir turizm için verimli çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlanacak. 1 -6 Temmuz 2023 tarihleri arasında projenin ilk toplantısı ve çeşitli tanıtım faaliyetlerinde için İspanya’nın ibi, Alicante, Toledo ve Madrid kentlerine ziyaret gerçekleştirildi. Proje açılış toplantısı proje koordinatörü ve ortak kurum temsilcileri ile gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda, şu ana kadar yapılan çalışma ve etkinlikler, yapılacak proje faaliyetleri, görev, rol ve sorumluluklar, proje faaliyetlerin hangi tarihte ve kimin tarafından gerçekleştirileceği, idari/mali kurallar ve projenin amacı doğrultusunda beklenen sonuçlara ulaşmak için gerekli tedbir ve çalışmaların tüm paydaşlarca gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Proje koordinatörleri, Türkiye ve Adıyaman ile ilgili belgeseli izletirdi ve power point sunumu yaparak tanıtımlar yaptı. Proje yönetim sistemi ve projenin özeti hakkında ortak anlayış, gereksinimleri ve her faaliyet için izlenmesi gereken adımlar ve görevler hakkında sunum yaptı ve yapılacak çalışmalar açıklığa kavuşturuldu. Daha sonra T.C. Dışişleri Bakanlığı- Madrid Büyükelçiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Tanıtma Müşavirliği ve Yunus Emre Enstitüsü ziyaretleri gerçekleştirildi. Yapılan ziyaretler esnasında yapılan çalışmalar ve planlanan faaliyetler hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu. Toledo Turizm Enformasyon ofisi ziyaret edildi ve tanıtım faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.



