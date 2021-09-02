Yüzen adalar için fizibilite projesi kabul edildi

Çelikhan ilçesinde Çat Baraj gölündeki yüzen adaların, su debisinin azalması sonucu veya rüzgarla sürüklenip kıyıya oturmasının önüne geçilmesi için çalışma başlatıldı.

Alanları 100 ila 500 metrekare arasında değişen yüzen adaların zemine monte edilerek hareketlerinin engellenmesi ya da birbirine belirli mesafede bağlanarak sürekli yüzer halde tutulması hedefleniyor.

Çat barajında yüzen adalarını su yüzeyinde sabitlenmesi için proje hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, baraj gölünde su debinin düşmesiyle beraber yüzen adaların kıyıya oturmaması ve adaların sabitlenmesi ve su yüzeyinde rahat dolaşması için gerekli çalışmalara başladığını ve projenin kabul edildiğini söyledi.

“Proje İpekyolu Kalkındırma Ajansı tarafından kabul edildi”

Akın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Baraj gölünde bulunan yüzen adaları korumak ve sosyo ekonomi olarak ilçeye kazandırmak için bir proje yaptık ve bu projeyi İpekyolu Kalkındırma Ajansı tarafından kabul edildi. Şanlıurfa Tabiat Varlıkları Koruma kurulundan gerekli izni alarak yüzen adaları karaya oturmaması ve baraj gölünde sabitleştirilmesi için gerekli çalışmaları başlattık. Çat barajında bulunan yüzen adalar baraj çevresinin coğrafi yapısı nedeniyle kıyıya oturduklarından ve bunun sonucunda tahrip olmalarını engellemek amacıyla Şanlıurfa Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan yüzen adaları su yüzeyinde sabitlenmesi ve yeni proje yapılması için gerekli izinler kaymakamlığımız tarafından alınmıştır. Yapılacak sabitleme projesi için İpekyolu Kalkınma Ajansına Fizibilite projesi sunulmuş olup proje onaylanmış ve fizibilite çalışmaları için 90 bin TL bütçe ayrılmıştır. Fizibilite Çalışmalarından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğüne Sabitleme Projesi sunulacaktır.”

“Yüzen adaları sabitleme çalışmalarını yapıyoruz”

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İşletme Mühendisi Mert Baran ise, projenin hangi amaçta kullanılacağını açıkladı: “Kıyaya oturmuş yüzen adaları tekrardan yüzmesini sağlamak ve bu sebepler den bir tanesi coğrafi konumu dağlık alanda olması ve barajın dağların arasında kalması rüzgar etkisinden kaynaklı olduğunu, düşünüyoruz. Harici bir sebep ise su debinin düşmesi ve rüzgarın etkisiyle yüzen adalar kıyıya oturmaktadır. Bu amaçta yapılan proje çalışmasını uygulamak için yüzen adaları sabitleme çalışmalarını yapıyoruz. Kıyıya oturmamış ve tahrip olmamış adaları kıyıdan uzaklaştırmayı planlıyoruz. Nisan ve Mart aylarında kar suların erimesiyle su seviyesinin yükselmesiyle beraber kıyıda kalan yüzen adaları kurtarmak için gerekli çalışmalar yapılacak.”

Yüzen adaları turizme kazandırılması için gerekli çalışmaları başlattıklarını belirten Baran, “Bu proje içerisinde yüzen adalar bölümü var ve bu bölüm içinde Adıyaman Üniversitesinde Turizm ve Otelcilik bölümünde bir akademisyende bulunuyor. Bu konu hakkında Çelikhan ilçesine neler yapabiliriz, neler kazandırabiliriz ve turizm açısında bu gibi konularda da ela alacağız. Proje çalışması içerisinde turizm çalışması var” dedi.