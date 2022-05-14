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Yılın en başarılı ajans ödülü 'Perre Haber Ajansı'na

GAP Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği ve bu yıl Malatya’da gerçekleştirilen 15. GAP Oscarı ödül töreninde yılın en başarılı ajans ödülü Perre Haber Ajansı adına Yaman Medya Grup Başkanı İbrahim İnan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın tarafından taktim edildi.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 21:58
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Yılın en başarılı ajans ödülü 'Perre Haber Ajansı'na

GAP Gazeteciler Birliği tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen GAP Oscarı Ödül Töreni, yoğun katılımın olduğu organizasyonla Malatya Nikâh Saray’ında düzenlenen törenle yapıldı. Ulusal ve Uluslararası alanda siyasilerin, bürokratların, sanatçıların ve iş insanlarının katıldığı organizasyonda, ödüller sahiplerini buldu.
Kıymaz: Adıyaman-Malatya kardeşliği, dostluğu, birliği, beraberliği var
Programın açılış konuşmalarını yapan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz," Geleneksel olarak yaptığımız organizasyonumuzu geçtiğimiz dönemlerde ülkemizde ve dünyada yaşanan bazı gelişmelerden dolayı gerçekleştirememiştik. Bu süreçte ülkemizde ve uluslararası alanda insanların, dünyanın, içinde yaşadığımız kentin daha refah, daha mutlu, daha huzurlu yaşanabilmesi için emek veren alın teri döken kişi, kurum ve kuruluşları ödüllendirdiğimiz bu organizasyonda dostlarımızla birlikte olmak çok güzel. Ülke içinden ve ülke dışından çok önemli iş insanları organizasyonumuz dolayısıyla Malatya’ya geldi. Birçoğu ilk defa Malatya’ya geliyor. Ulusal ve uluslararası anlamda önemli devlet ve iş insanlarımız organizasyonumuza geldi. Organizasyonumuzun Malatya’ya katacağı çok şey olacak. Ben Malatya’yı çok seven biriyim. Annem ve babam Malatyalı, bende Malatya’nın Adıyaman ilçesi doğumluyum. Adıyaman-Malatya kardeşliği, dostluğu, birliği, beraberliği var. Malatya’yı çok gelişmiş buldum. Gelen misafirlerimizin tamamı kenti çok modern ve güzel buldular. Malatya’nın gelişmesinde ve kalkınmasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’ın uzun yıllardır belediye hizmetlerinde Malatya’ya kattığı değerlerin mutlaka etkisi var. Malatya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde tıpkı İç Anadolu bölgesinde Kayseri ve Konya gibi modern bir kent olmayı başarmış. Özellikle 15. GAP Oscarı ödül törenimizin Malatya’da yapılmasını sağlayan Hamit Özpolat kardeşimize de teşekkür ediyorum" dedi.
"Bu ödülü Yaman Medya Grup çalışanları adına alıyorum"
Yılın en başarılı ajans ödülüne layık görünen Perre Haber Ajansı adına Yaman Medya Grup Başkanı İbrahim İnan ise,"Uzun yıllar internet gazeteciliği anlamında sahada görev yapan ekibimizle birlikte ajans eksikliği noktasında yaptığımız fizibilite çalışmaları sonucunda hayat geçirdiğimiz Perre Haber Ajansı ulusal anlamda birçok önemli haberlere imza atarak hem bölgede hemde ulusal anlamda sayısız imzalar atarak başarıya koşmaya devam etti. Türkiye'de bir çok ulusal ve bölgesel yayın organların arasında yer almak kolay olmamakla birlikte görev yapanların özverili çalışmalarının bir eseri ortaya çıktı. Bugün bölgede ve ulusal anlamda bir birinden özel haberlere imza atılmanın neticesinde ise taktir görüldüğü gibi ben bu ödülü Yaman Medya Grup çalışanları adına alıyorum. Bizler bir ekip olarak, sen, ben olmadan biz olarak gönül vermiş çalışan arkadaşlarla yola çıktık. İnşallah bundan sonra ise yine daha çok çalışarak başarılara imza atmaya devam edeceğiz." Şeklinde konuştu
Daha sonra kürsüye çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"GAP Gazeteciler Birliği'nin düzenlemiş olduğu 15. GAP Oscarları Ödül Töreni'ne iştirak ediyoruz. Bu seneki ödül töreninde "Yılın En Başarılı Siyasetçi Ödülü"ne layık gören değerli katılımcılara teşekkür ediyor, törende ödül alan ve düzenleyen herkesi tebrik ediyorum. Merkezi Adıyaman'da bulunan Yaman Medya Grup bünyesinde bulunan Perre Haber Ajansı'na çalışanlarına başarıların devamını dileyerek Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İnan'a yaptıkları başarılı haber çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum."dedi.
Konuşmaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, ödülü Yaman Medya Grup Başkanı İbrahim İnan'a taktim ederek tebrik etti.

 

Kaynak: PHA
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