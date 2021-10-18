Yeşilaylı gönüllü gençler tarihi yerleri gezdi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından yürütülen Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından desteklenen Nesl-i Şahane Projesi kapsamında liseli gençler, Adıyaman’ın tarihi ve kültürel yerleri gezdi.

Projesi kapsamında Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Kahta Kalesi, Arsemia, Nemrut Dağı gibi tarihi, kültürel ve doğal yapıları yerinde inceleyen gençler, hayran kaldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi Başkanı Efkan Ketenci yaptığı açıklamada, “Nesl-i Şahane Projenin amaçlı Milli manevi değerlere bağlı, akıl ve beden sağlığı yerinde gençlerin yetişmesine katkı sunmak adına gönüllülük müessesi olan Yeşilay’ımızı daha etkin hale getirmek ve bu uğurda yerelde kötülüğü meydana gelmeden engelleyerek toplumsal hayatımızın, toplumun en küçük ama en temel yapı taşı olan aile yapımızın daha sağlam ve sağlıklı bir şekilde temel değer ve duygularımızla kaliteli hale dönüşmesine, nesiller eliyle yarınlara taşınmasına vesile olmak, değişen dünyada klasikleşmiş bağımlılık türleri yanında giderek daha zararlı olma eğilimi gösteren yeni ve güncel bağımlılık alanlarının tehdidi altında olan çocuklarımızın, gençlerimizin ve ebeveynlerimizin bu vicdan hareketine geniş ölçüde katılımını sağlayarak kendi geleceklerine sahip çıkan sağlıklı bir neslin yetişmesine vesile olmak, ulaştığımız ulaşacağımız gençler ve ailelerini bağımlılık ve bağımlılığa yol açan nedenler konusunda bilinçlendirmek, onlar için oluşturacağımız ortam ve aktivitelere katılmalarını sağlayarak kişisel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri, kaliteli arkadaşlıklar edinebilecekleri, böylece sosyal hayatta ben de varım diyebilecekleri güven dolu ortamlar oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilerimiz ve gönüllülerimiz binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekânlarıyla göz dolduran Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerini gezerek geleceğe ışık tutacak kültürel değerleri yerinde gördüler. Çok güzel birlikteliklerin yaşandığı bu tür projelerin arkasındayız. Ben projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.