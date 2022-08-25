Yerel sanatçılar bu kez Bahçelievler sakinleri için söyledi

Adıyaman Belediyesi tarafından her hafta bir mahallede düzenlenen 'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleri bu hafta da Bahçelievler ve Yunus Emre Mahallesi sakinleri için düzenlendi. Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesindeki etkinlik yoğun ilgi gördü.

Yerel sanatçılar Nuri Büyükyolcu, Kemal Arda ve Mehmet Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 'Mahallemde Şenlik Var' etkinliğine katılan mahalle sakinleri söylenen türkülerle coştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen program öncesi çocuklar palyaço, yüz boyama, animasyon ve şarkılarla doyasıya eğlendi.