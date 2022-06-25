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‘Yerel Medya Buluşması’ AGAD’ın gecesiyle taçlandı

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) ve Küresel Gazeteciler Konseyi Adıyaman İl Temsilciliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen gecede ulusal ve yerel basın temsilcileri bir araya geldi.

25 Haziran 2022 Cumartesi 17:38
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‘Yerel Medya Buluşması’ AGAD’ın gecesiyle taçlandı

Türkiye Petrolleri Cendere Konuk Evi’nde yapılan etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, KGK Yerel Medya Meclis Başkanı İsrafil Avcı, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve basın mensupları katıldı.
Programda ilk olarak kürsüye çıkan AGAD Başkanı İbrahim Aslan, basının sorunları ve internet medya düzenlemesini değerlendirirken yasanın gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
KGK Yerel Medya Meclisi Başkanı Avcı ise, çeşitli ziyaret ve toplantılar yaptıklarını ve Adıyaman’ı gezeceklerini gittikleri şehirlerde ise bunları halk ile medya yoluyla paylaşacaklarını dile getirdi.
TDGF Genel Başkanı Demir ise Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Türk dünyasındaki iletişimcileri kültür-sanat insanlarını bir araya getirmek maksadıyla kurulan bir federasyon olduklarını kaydetti. 
KGK Genel Başkanı Dim açıklamasında Adıyaman’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söylerken, Adıyaman’ın turizmi doğası, sanayisi birçok sektörüyle adından daha fazla söz ettirebileceğinin altını çizdi.
Belediye Başkanı Kılınç ise, basının gücüne dikkat çekerken, Adıyaman’ın gelişimi noktasında yapılacak çalışmalarda herkesin çaba göstermesi gerektiğini aktardı.
Milletvekili Tutdere, açıklamasında Yerel Medya Buluşmasının Adıyaman’da ve basın yasasının mecliste görüşüldüğü bir zamana denk geldiğini bu açıdan toplantının kıymetli olduğunu sözlerine eklerken, yasanın meclisten derhal geri çekilmesi gerektiğini kaydetti. 
Vali Çuhadar ise, Adıyaman’ın potansiyelinin açığa çıkarılması adında basına büyük bir görev düştüğünü ifade etti.
Yapılan konuşmalardan sonra Adıyaman yöresine ait ezgiler kulakların pasını alırken gece sonunda plaket töreni yapıldı.

 

Kaynak: PHA
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