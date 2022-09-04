Yeni Mahallede sinema etkinliği

Adıyaman Belediyesi tarafından her hafta bir mahallede düzenlenen 'Mahallemde Akşam Sineması' etkinliği bu hafta Adıyaman'ın en büyük mahallelerinden bir tanesi olan Yeni Mahalle de düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Mahallede bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, mahalle sakinleriyle ve çocuklarla bir araya gelerek, beraber film seyretti.

​Mısır, meyve suyu ve pamuk şekeri ikramlarının yapıldığı etkinliğe katılan mahalle sakinleri, düzenlenen etkinliği çok beğendiklerini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.