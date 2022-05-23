Yazarlar, kitapseverlerle buluşuyor

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ve 100'den fazla yazar ile 58 yayın evinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Kitap Fuarı'na katılan yazarlar, düzenlenen etkinliklerde Adıyamanlı kitapseverlerle bir araya geliyor.

Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kitap Fuarı'nın son etkinliğinde yazarlar Ahmet Sırrı Özbek, Gökçe Bilgin ve Şeyhmus Diken ortak bir söyleşi gerçekleştirdi. Ana teması 'Şehir, Mekân ve Coğrafya' olan söyleşiye katılan davetliler, yazarların anlattıklarını ilgiyle dinledi.

Adıyaman'da çok sıcak karşılandıklarını söyleyen yazarlardan Ahmet Sırrı Özbek ile Gökçe Bilgin, İstanbul'da yaşamalarına rağmen aslen Adıyamanlı olduklarını ifade ederken, Diyarbakırlı olan Şeyhmus Diken ise bölgenin bir insanı olarak kendilerine gösterilen ilgiden dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yazarlar söyleşi sonunda hayranları için İletişim Yayınları tarafından yayımlanan eserlerini imzaladı.