Yazar Saygı Öztürk, kitapseverlerle buluştu

Kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruk oluşturan okurlar, Öztürk'le sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Saygı Öztürk'ü imza gününde yalnız bırakmayan Yaşar Kırtasiye sahibi Mehmet Yaşar, “Okurların yazarlarla buluşması çok önemli. Çünkü her kitabım yansıttıkları yazarın penceresinden okurlarına daha farklı yansıyor. Biz Öztürk’ü Adıyaman’da misafir ederek okurlarıyla buluşturmaktan çok mutlu olduk" dedi.

Vali Bey kitabının okurlar üzerindeki etkisi kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Öztürk ise, “Kitap 9. Baskı ile okurlarına ulaşmaya devam ediyor. Adıyaman’da kitaplarıma bu kadar ilgi olduğunu görmek beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Yazar Zerbeliz Esra Avgören ve Nazan Taştan Yapıcı’da düzenlenen imza gününde Saygı Öztürk ile birlikte okurlarına kitaplarını imzaladı.