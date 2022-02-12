Yazar Ekrem Arpak imza gününde kitapseverlerle buluştu

Zen Garden'de İş İnsanı Ebubekir Erkaya'nın organizesinde düzenlenen imza günü etkinliğinde Yazar, sanatçı Ekrem Arpak'ın kaleme aldığı ve AB Uyum Komisyonu Başkanı Şanlıurfa Milletvekili M. Kasım Gülpınar'ın adını taşıyan kitap imza gününde kitapseverlerle buluştu.
Çok sayıda kitapseverlerin katıldığı Yazar, sanatçı Ekrem Arpak'ı imza gününde kitapları imzaladı. Hayranlarıyla fotoğraf çektiren Arpak'ın kaleme aldığı "M.K.G Babasının Oğlu" kitap okuyurucularıyla buluştu.
Kitap imza günü etkinliğinde konuşan Arpak, kitap hakkında bilgi vererek, okuyucularıyla sohbet etme imkanı bulundu.
Kaynak: PHA