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'Yardımcı Aranıyor' beğeni topladı

Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Tiyatroları oyuncuları tarafından sahnelenen 'Yardımcı Aranıyor' adlı tiyatro oyunu Adıyamanlılardan tam not aldı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 15:27
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'Yardımcı Aranıyor' beğeni topladı

Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Tiyatroları oyuncuları tarafından sahnelenen 'Yardımcı Aranıyor' adlı tiyatro oyunu Adıyamanlı tiyatro severlerin beğenisini topladı.
TPAO Konferans Salonunda sahnelenen 'Yardımcı Aranıyor' adlı oyuna yoğun ilgi gösteren Adıyamanlılar, Emine Erdem Alpyürük'ün yazdığı, Yönetmenliğini Gonca Eryiğit'in yaptığı oyunda; Birbirine zıt iki insanın, bir iş ilanı başvurusuyla yollarının kesişmesini ve ev işlerine yardımcı arayan Vural Beyin, iş başvurusu için gelen Menekşe Hanım'dan pek emin olamamasını ancak zaman ilerledikçe, bu zıtlıklardan doğan komik durumların aslında ikili arasındaki ilişki bağını kuvvetlendirdiğini konu edinen oyunu çok beğendiklerini söylediler.
Oyunu büyük bir beğeniyle izleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, oyun sonunda sahneye çıkarak oyunculara çiçek takdiminde bulunarak teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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