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Vali Mahmut Çuhadar’a Turizm Haftası ziyareti

Adıyaman'da, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Turizm Haftası kutlamaları kapsamında Adıyaman turizm sektörü temsilcileri Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.

15 Nisan 2022 Cuma 10:53
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Vali Mahmut Çuhadar’a Turizm Haftası ziyareti

Adıyaman'da, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Turizm Haftası kutlamaları kapsamında Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın ve Adıyaman turizm sektörü temsilcilerinden oluşan bir heyetle Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti. 
Gerçekleşen ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında Vali Mahmut Çuhadar’a bilgi verdi. 
İl Kültür ve Turizm Müdürü ve turizm sektörü temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, Turizm Haftasını kutlayarak, yer altı ve yer üstünde büyük bir turizm potansiyelini barındıran Adıyaman’ın tüm ilçeleri ile birlikte turizmde hak ettiği yere gelmesi için el birliği içinde çalışmaya gayret göstereceklerini belirterek, heyetin ve turizm sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile sektör çalışanlarının Turizm Haftası’nı kutlayıp başarılı ve verimli bir turizm sezonu geçirilmesi temennisinde bulundu.

 

Kaynak: PHA
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