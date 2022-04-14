Galeriler Yazarlar
Adıyaman 14
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.479,87
ALTIN
928,55
DOLAR
14,63
STERLİN
19,23
EURO
15,95

Vali Çuhadar’dan ‘Turizm Haftası’ mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ‘Turizm Haftası’ nedeniyle yayınladığı mesajında, “Türkiye’miz hem iklimi hem tarihi dokusu, bulunduğu coğrafya hem de kültürel zenginliği ve doğal güzellikler açısından dünyanın kuşkusuz en güzel ülkelerin başında gelmektedir.”dedi.

14 Nisan 2022 Perşembe 12:42
8 Okunma
Vali Çuhadar’dan ‘Turizm Haftası’ mesajı

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Turizm Haftası” nedeniyle açıklama yapan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Bu kapsamda turizm konusunda farkındalık oluşturmak; ülkemizin hem doğal, tarihî ve kültürel özelliklerini tanıtmak hem de bu özellikleri turizm faaliyetlerine kazandırmak amacıyla 15-22 Nisan haftası “Turizm Haftası” olarak kutlanmaktadır. “Bacasız Sanayi” olarak adlandırılan turizm, ülkeler arasındaki huzur ve barış ortamının sağlanmasında ve ülke ekonomisine canlılık kazandırılmasında önemli bir etkendir. Turizm, ülkelerin sosyal-kültürel özelliklerini ve doğal güzelliklerini geniş kitlelere tanıtan, farklı kültürdeki insanları bir araya getiren bir sektördür. İstihdama sağladığı katkı ile beraber ülkenin ya da bölgenin gelişmesine ve ekonomik kalkınmasına doğrudan etki etmektedir.”dedi.
2022 turizm sezonunun ülkeye ve turizm sektörüne hayırlı olmasını dileyen Vali Çuhadar,  mesajının devamında şunları söyledi:
“Ülkemiz, zengin tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan, barındırdığı sayısız tarihsel ve kültürel zenginliğin yanı sıra, coğrafyası, farklı arayış ve beklentilere yanıt veren iklim koşullarıyla büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu zengin coğrafyada yer alan güzel ilimiz Adıyaman’da binlerce yıllık tarihî, doğal güzellikleri ve kadim gelenekleri ile büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. İlimizin bu güzelliklerini tanıtmak için özellikle Adıyaman’da Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi kapsamında önemli çalışmalar yürütmekteyiz.  İlimiz turizminin geliştirilmesi, turizm faaliyetlerine yönelik tanıtımların artırılması, yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi amacıyla yürüttüğümüz bu proje ve çalışmaların ilimizin turizm ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi ören yerleri ve eserlerle dikkat çeken Adıyaman’ımız adeta bir açık hava müzesi görünümündedir. Unesco Dünya Miras Listesinde yer alan ve dünyada güneşin en güzel doğup battığı mekânların başında gelen 2206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı bu ününü hakkıyla korumaktadır.
Yine Kommagene uygarlığının 5 büyük kentinden birisi olan binlerce yıllık tarihiyle Perre Antik Kenti Adıyaman’ın tarihine ışık tutuyor. Bunun devamı olarak Karakuş Tepesi, Cendere Köprüsü, Arsemia, Eski Kâhta Kalesi ve ismini sayamadığım çok sayıda tarihi ören yeri ülkemiz ve ilimiz turizmi açısından büyük önem arz etmektedir. Köklü bir geçmişe sahip olan Güneydoğu’nun incisi kadim şehir güzel Adıyaman’ımızı görmeyen herkesi, ilimizde bir tarih yolculuğuna çıkmaya ve doğal güzelliklerimizi yerinde görmeye davet ediyorum.
Bu vesile ile 2022 turizm sezonunun ülkemize, ilimize ve turizm sektörüne hayırlı olmasını diliyor, turizmin gelişmesinde payı olan ve bu sektörde emek harcayan, otelcisinden rehberine, acentecisinden, taşımacısına, tüm turizm sektörü çalışanlarının "Turizm Haftası”nı kutluyor çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 14.04.2022 15:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Çuhadar: Safvan Bin Muattal Türbesi ve Külliyesi Adıyaman’a çok önemli katkıları olacak
Vali Çuhadar: Safvan Bin Muattal Türbesi ve Külliyesi Adıyaman’a çok önemli katkıları olacak
Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği
Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği
ADYÜ’de Student Talk etkinliğinin ikincisi düzenlendi
ADYÜ’de Student Talk etkinliğinin ikincisi düzenlendi
Uluslararası 2. Perre Sanat Çalıştayının hazırlıkları başladı
Uluslararası 2. Perre Sanat Çalıştayının hazırlıkları başladı
Başkan Kılınç: Yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız
Başkan Kılınç: Yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız
Ramazan rüzgarı Grup Tillo ile esti
Ramazan rüzgarı Grup Tillo ile esti
Gençlik merkezi son aşamaya geldi
Gençlik merkezi son aşamaya geldi
Serinay Çuhadar, 'Genç Ofis’te gençlerle buluştu
Serinay Çuhadar, 'Genç Ofis’te gençlerle buluştu
Gençler bilgi ve becerilerini yarışarak sergiledi
Gençler bilgi ve becerilerini yarışarak sergiledi
Nemrut Dağı heykelciklerinden 'Okarina' yaptılar
Nemrut Dağı heykelciklerinden 'Okarina' yaptılar
Dünya'nın 8. Harikası Nemrut Dağı ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Dünya'nın 8. Harikası Nemrut Dağı ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Adıyamanlılar, Abdurrahman Önül'ün ilahileriyle güzel bir gece yaşadı
Adıyamanlılar, Abdurrahman Önül'ün ilahileriyle güzel bir gece yaşadı
Usta yemenilerden unutulmayacak performanslar
Usta yemenilerden unutulmayacak performanslar
Usta isimler Adıyamanlılarla buluşuyor
Usta isimler Adıyamanlılarla buluşuyor
SANKO Üniversitesi’nde Kütüphane Haftası kutlandı
SANKO Üniversitesi’nde Kütüphane Haftası kutlandı
Gölbaşı’nda tiyatro gösterisine yoğun ilgi
Gölbaşı’nda tiyatro gösterisine yoğun ilgi
Kahta’da 'Badem Çiçeği Festivali' düzenlendi
Kahta’da 'Badem Çiçeği Festivali' düzenlendi
2. Gazi Oyunları merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek
2. Gazi Oyunları merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek
Koruma altındaki çocukların el emekleri sergilendi
Koruma altındaki çocukların el emekleri sergilendi
Samsat'ta el sanatları sergisi açıldı
Samsat'ta el sanatları sergisi açıldı
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' isimli tiyatro büyük beğeni topladı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' isimli tiyatro büyük beğeni topladı - Videolu Haber
Rock müziği sanatçısı Haluk Levent Gaziantep’te hayranlarıyla buluştu
Rock müziği sanatçısı Haluk Levent Gaziantep’te hayranlarıyla buluştu
Çanakkale Şehitlerini anmak için denizde dev bayrak açtılar - Videolu Haber
Çanakkale Şehitlerini anmak için denizde dev bayrak açtılar - Videolu Haber
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Fatih Belediyesi’ne ödül
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Fatih Belediyesi’ne ödül
2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri sona erdi
2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri sona erdi
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı’nın yolu açılıyor
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı’nın yolu açılıyor
Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Koro çalışmaları başladı
Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Koro çalışmaları başladı
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' tiyatrosu
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' tiyatrosu
Adıyamanlı gençler tarihi Mardin'i gezdi
Adıyamanlı gençler tarihi Mardin'i gezdi
El Örgüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler
El Örgüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim