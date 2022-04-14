Vali Çuhadar: Safvan Bin Muattal Türbesi ve Külliyesi Adıyaman’a çok önemli katkıları olacak

"Safvan Bin Muattal Türbesi ve Külliyesi Adıyaman’a çok önemli katkıları olacak"

Safvan Bin Muattal Külliyesi'nin yapımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstlendiğini daha sonra ise değişiklik ile İller Bankası tarafından yapımına başlanıldığını hatırlatan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Safvan Bin Muattal türbesi ve külliyesi Adıyaman’a çok önemli katkıları olacak. İnanç turizmi artık diğer turizm türleri kadar önemli biz ülkemizde yeri kesin olarak bilinen iki tane sahabemiz var. Biride Safvan Bin Muattal tabi kaynaklarda geçen burada bir Ermeni krallığı ile savaşırken şehit düşen Safvan Bin Muattal hazretleri 2000 yılların başlarına kadar dayanıyor. Sahabenin üzerine bir külliye inşa etmek İstanbul Büyükşehir Belediyesi üsteniyor ve bir süre devam ediyorlar. Tabi oradaki değişiklikten sonra 2000 yılının haziran ayında artık İller Bankası kanalı ile burada bir dernek kuruldu İller Bankası kanalı ile ihale için kaynak temin edildi. Burada kurulan dernek işi ihale etti ve yaklaşık bir buçuk yıldır orada çalışmalar sürdürülüyor."dedi.

"Sahabe inşaatını 2022 yılı içerisinde bitirmeliyiz"

Safvan Bin Muattal Külliyesi'nin so durumu hakkında ve özellikleriyle ilgili bilgi veren Vali Çuhadır,"2 bin kişilik cami inşaatının sonuna gelindi. Caminin altında konferans salonları, faaliyet salonları güzel bir cami havlusu yine çevre düzenlemesi ile büyük bir alan 300 metre kare sahabemizin türbesi çok görkemli ve güzel bir türbe inşa edildi ve son aşamasında 375 metre kapalı alan sahip iki katlı bir idari bina ve sosyal tesis inşa edildi. Alt kat yönetim binası üst kat iki lojman şeklinde 234 metre kare alana sahip tek katlı bir kesimhane binası, 1 adet 200 tonluk su deposu inşa edildi. 1 adet sahabe anıt yolu 2 adet çaldırman, 2 bin 200 metre kare alanlı meydan, 3 adet mezarlığın duvarları, 2 adet çocuk parkı, 18 bin metre kare alan üzerine 400 araçlık açık otopark tamamladı. Şuan da yüzde 75 civarında Safvan Bin Muattal külliyesi tamamlanmış durumda inşattan çok çevre düzenlemesi ile alakalı kısım kaldı. Tabi ülkemizi ve dünya etkileyen bu ham madde fiyatlarının artması oradaki inşaat firmasını da etkiledi. İller bankası ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ama bu yıl ki bütçesi de ayarlanacak ve işler devam edecek. Çünkü sahabe inşaatını 2022 yılı içerisinde bitirmeliyiz artık."şeklinde konuştu.