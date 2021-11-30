Vali Çuhadar: Perre Antik Kentinin sivil mimari yapıları ortaya çıkarılıyor

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Perre Antik Kenti’nde, tarihi ve arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün bilimsel danışmanlığında devam eden kazı çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kazı çalışmalarının devam ettiği alanda açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, “Perre Antik Kentindeki tarihsel ve arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkartılması amacıyla başlatılan kazı çalışmalarımız seri bir şekilde devam ediyor. Yürütülen kazı çalışmalarında Perre Antik Kentinin sivil mimari yapıları ortaya çıkarılıyor. Açığa çıkan mimari yapılarda evlerin avlularında kuyuların bulunduğu, demir işlemeye yönelik ocakların kullanıldığı, yine yapıların içinde depolama, tandır ve ocak gibi günlük ihtiyaca yönelik birimlerin olduğunu yapılan kazılar sonucunda belirledik. Yine alanda yapılan çalışmalar sonucunda dokumacılığın yapıldığını gösteren dokuma tezgâhına yönelik ağırlık taşı ortaya çıkarıldı. Böylece Perre toplumunun Geç Antik Çağda demiri işledikleri, tahıl yetiştirdikleri, bağcılık ile birlikte şarap ürettikleri ve dokumacılık yaptıkları yapılan kazılarda anlaşılmaktadır” dedi.