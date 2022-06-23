UTMÖK 2022'den Genel Başkan Mehmet Doğan hizmet ödülü

Her yıl farklı bir ilin Üniversitesi tarafından düzenlenen Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresinin bu yıl ev sahibi Marmara Üniversitesi oldu.

Dünyaca ünlü bir çok, markanın kurucuları, yetkilileri ve Akdoğan Tekstil kurucu ortaklarından ve Adıyaman Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Mehmet Doğan'da tekstil sektörüne katkılardan ve başarılarından dolayı ödüllendirildi.

Akdoğan Tekstil kurucu ortaklarından ve Adıyaman Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Mehmet Doğan ödül töreninde yaptığı konuşmasında,

UTMÖK, öğrencileri, araştırmacıları sanayicileri sektör temsilcilerini bir araya getiren bir kongredir.

Bu kongrede emeği geçen herhese çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizyasyonda ödüllendirilmek benim için çok önemliydi. Bir çok alanda bir çok branşta ödüller ve plaketler aldım, ama yıllardır hayatımı ve mesaimi vererek çalışmış olduğum tekstil sektöründe öğrenci kardeşlerimizin elinden geleceğimizin tekstilcilerinden geleceğin liderlerinden ve geleceğin patronların elinden bu ödüle layık görülmek benim için çok kıymetli bir ödül oldu dedi.

Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı İsmail Usta'ya , Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Hasan Erdal'a tüm akademisyenlere ve 17.ci UTMÖK Başkanı Erdoğan Akavcı'ya Başkan Yardımcısı Sibel Kavak ve Emre Doğan'a çok teşekkür ederim dedi.