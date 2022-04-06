Usta yemenilerden unutulmayacak performanslar

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2022 Yılı Kulüpler Arası Gaziantep İl Yarışması, geleneksel düzenlemeli ve geleneksel düzenlemesiz dal kategorilerinde; minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler yaş gruplarında 15 farklı ekipten 300’ün üzerinde oyuncunun büyük alkış alan performanslarına sahne oldu.

Tribünlerden büyük ilgi gören yarışmalar sonucunda minikler kategorisinde Merveşehir Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, yıldızlar kategorisinde ANKAFEM Spor Kulübü, gençler düzenlemesiz dal kategorisinde Şahinbey Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, gençler düzenlemeli dal kategorisinde Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, büyükler düzenlemesiz dal kategorisinde GAHOT Spor Kulübü ve büyükler düzenlemeli dal kategorisinde Gençlik ve Spor Kulübü birinci oldu.

2022 Yılı Kulüpler Arası Gaziantep Halk Oyunları İl Yarışması ödül töreninde katılımcılara seslenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Gaziantep İl Temsilcisi Bülent Bilgiç, desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediyesine teşekkür etti. Yarışmanın şölen havasında geçtiğini ifade eden İl Temsilcisi Bilgiç, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"THOF Kulüpler Arası Gaziantep İl Yarışması’nı adeta şölen havasında tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve kıymetli ekip arkadaşlarına büyük desteklerden dolayı camiamız adına gönülden teşekkür ediyorum. Organizasyon süresi boyunca salon personellerinden müzisyenlerimize, oyuncularımızdan antrenörlerimize, herkes iyi niyetle yarıştı. Derece alsın, almasın tüm topluluklarımız büyük alkışı hak ediyorlar. İl birincisi olan ekiplerimiz, inşallah ilimizi bölge ve Türkiye şampiyonlarında layıkıyla temsil edecekler. Halk oyunlarına her yaşta büyük ilgi gösteren tüm kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor, sağlık ve huzur dolu günler diliyorum."