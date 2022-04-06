Galeriler Yazarlar
Adıyaman 21
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.322,78
ALTIN
912,29
DOLAR
14,75
STERLİN
19,32
EURO
16,13

Usta yemenilerden unutulmayacak performanslar

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2022 Yılı Kulüpler Arası Gaziantep İl Yarışması, Şehitkamil Belediyesinin destekleriyle 15 farklı halk oyunları topluluğundan 300’ün üzerinde usta yemeninin katılımıyla gerçekleştirildi.

06 Nisan 2022 Çarşamba 13:41
6 Okunma
Usta yemenilerden unutulmayacak performanslar

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2022 Yılı Kulüpler Arası Gaziantep İl Yarışması, geleneksel düzenlemeli ve geleneksel düzenlemesiz dal kategorilerinde; minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler yaş gruplarında 15 farklı ekipten 300’ün üzerinde oyuncunun büyük alkış alan performanslarına sahne oldu.
Tribünlerden büyük ilgi gören yarışmalar sonucunda minikler kategorisinde Merveşehir Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, yıldızlar kategorisinde ANKAFEM Spor Kulübü, gençler düzenlemesiz dal kategorisinde Şahinbey Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, gençler düzenlemeli dal kategorisinde Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, büyükler düzenlemesiz dal kategorisinde GAHOT Spor Kulübü ve büyükler düzenlemeli dal kategorisinde Gençlik ve Spor Kulübü birinci oldu.
2022 Yılı Kulüpler Arası Gaziantep Halk Oyunları İl Yarışması ödül töreninde katılımcılara seslenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Gaziantep İl Temsilcisi Bülent Bilgiç, desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediyesine teşekkür etti. Yarışmanın şölen havasında geçtiğini ifade eden İl Temsilcisi Bilgiç, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"THOF Kulüpler Arası Gaziantep İl Yarışması’nı adeta şölen havasında tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve kıymetli ekip arkadaşlarına büyük desteklerden dolayı camiamız adına gönülden teşekkür ediyorum. Organizasyon süresi boyunca salon personellerinden müzisyenlerimize, oyuncularımızdan antrenörlerimize,  herkes iyi niyetle yarıştı. Derece alsın, almasın tüm topluluklarımız büyük alkışı hak ediyorlar. İl birincisi olan ekiplerimiz, inşallah ilimizi bölge ve Türkiye şampiyonlarında layıkıyla temsil edecekler. Halk oyunlarına her yaşta büyük ilgi gösteren tüm kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor, sağlık ve huzur dolu günler diliyorum."

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyamanlılar, Abdurrahman Önül'ün ilahileriyle güzel bir gece yaşadı
Adıyamanlılar, Abdurrahman Önül'ün ilahileriyle güzel bir gece yaşadı
Usta isimler Adıyamanlılarla buluşuyor
Usta isimler Adıyamanlılarla buluşuyor
SANKO Üniversitesi’nde Kütüphane Haftası kutlandı
SANKO Üniversitesi’nde Kütüphane Haftası kutlandı
Gölbaşı’nda tiyatro gösterisine yoğun ilgi
Gölbaşı’nda tiyatro gösterisine yoğun ilgi
Kahta’da 'Badem Çiçeği Festivali' düzenlendi
Kahta’da 'Badem Çiçeği Festivali' düzenlendi
2. Gazi Oyunları merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek
2. Gazi Oyunları merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek
Koruma altındaki çocukların el emekleri sergilendi
Koruma altındaki çocukların el emekleri sergilendi
Samsat'ta el sanatları sergisi açıldı
Samsat'ta el sanatları sergisi açıldı
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' isimli tiyatro büyük beğeni topladı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' isimli tiyatro büyük beğeni topladı - Videolu Haber
Rock müziği sanatçısı Haluk Levent Gaziantep’te hayranlarıyla buluştu
Rock müziği sanatçısı Haluk Levent Gaziantep’te hayranlarıyla buluştu
Çanakkale Şehitlerini anmak için denizde dev bayrak açtılar - Videolu Haber
Çanakkale Şehitlerini anmak için denizde dev bayrak açtılar - Videolu Haber
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Fatih Belediyesi’ne ödül
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Fatih Belediyesi’ne ödül
2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri sona erdi
2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri sona erdi
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı’nın yolu açılıyor
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı’nın yolu açılıyor
Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Koro çalışmaları başladı
Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Koro çalışmaları başladı
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' tiyatrosu
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' tiyatrosu
Adıyamanlı gençler tarihi Mardin'i gezdi
Adıyamanlı gençler tarihi Mardin'i gezdi
El Örgüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler
El Örgüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Klasik Türk Müziği sanatçıları kulakların pasını sildi
Klasik Türk Müziği sanatçıları kulakların pasını sildi
Coğrafi tescilli yöresel ev yemekleri yarışması yapıldı
Coğrafi tescilli yöresel ev yemekleri yarışması yapıldı
Adıyaman Kent Konseyi’nden anlamlı proje
Adıyaman Kent Konseyi’nden anlamlı proje
Kayısı çiçeği şenlikleri başladı
Kayısı çiçeği şenlikleri başladı
Ağca: Kütüphaneler, bilgi kaynaklarına ulaşmanın en doğru yoludur
Ağca: Kütüphaneler, bilgi kaynaklarına ulaşmanın en doğru yoludur
Devlet sanatçılarından 'Yörelerden Gönüllere Konseri'
Devlet sanatçılarından 'Yörelerden Gönüllere Konseri'
Müzede tarih sanatla renklendi
Müzede tarih sanatla renklendi
Adıyaman Belediyesi'nde Çanakkale Zaferi konseri
Adıyaman Belediyesi'nde Çanakkale Zaferi konseri
15. Gap Oscar'ı ödül töreni Malatya’da düzenlenecek
15. Gap Oscar'ı ödül töreni Malatya’da düzenlenecek
Adıyaman'da tarihe sığmayan destanın 107. yıldönümü kutlandı
Adıyaman'da tarihe sığmayan destanın 107. yıldönümü kutlandı
‘Çanakkale Aynı Ruh’ tiyatro gösterisi izleyici ile buluştu
‘Çanakkale Aynı Ruh’ tiyatro gösterisi izleyici ile buluştu
Başkan Kılınç, 'Adıyaman' dergisi yazarlarıyla buluştu
Başkan Kılınç, 'Adıyaman' dergisi yazarlarıyla buluştu

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim