Usta isimler Adıyamanlılarla buluşuyor

Adıyaman Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bu yılda usta isimleri Adıyamanlılarla buluşturacak.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programının ilki 5 Nisan Salı günü Abdurrahman Önül konseriyle gerçekleştirilecek. Abdurrahman Önül konserinin ardından 8 Nisan Cuma günü Grup Tillo'yu, 15 Nisan Cuma günü Ömer Karaoğlu'nu, 19 Nisan Salı günü Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Topluluğunu ve 27 Nisan Çarşamba günü Dursun Ali Erzincanlı'yı Adıyamanlılarla buluşturacak olan Adıyaman Belediyesi'nin etkinlikleriyle ilgili kısa bir bilgi veren yetkililer, programların teravih namazı dolayısıyla saat 21.00'dan itibaren Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yeni Mahalle'deki Abdulhamit Han Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirileceğini dile getirdi.