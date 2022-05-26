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Ünlü Yazarlar, Adıyamanlı kitapseverlerle buluştu

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kitap Fuarı'na katılan ünlü yazarlar, Adıyamanlı kitapseverlerle düzenlenen söyleşide bir araya gelip, söyleşi sonunda kitaplarını imzaladı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 15:24
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Ünlü Yazarlar, Adıyamanlı kitapseverlerle buluştu

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ve 100'den fazla yazar ile birbirinden ünlü yayınevlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Kitap Fuarı'na katılan yazarlar, düzenlenen etkinliklerde Adıyamanlı kitapseverlerle bir araya gelmeye devam ediyor.
Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kitap Fuarı'na katılan ünlü isimlerden İlahiyatçı-Yazar Nihat Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile eski sinema sanatçısı ve şimdi yazar olan Yaşar Alptekin, Adıyamanlı hayranlarıyla düzenlenen söyleşi de buluştu.
29 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan fuarın 6. günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Şairler Mehmet Tepe, Mehmet Yılmaz ve Mehmet Sümer, şiir ve edebiyat dünyası üzerine yaptıkları söyleşi ile okuyucularla buluştu. Mehmet Sümer'in moderatörlüğünde gerçekleşen program soru cevap şeklinde devam etti. Yaklaşık bir saat süren söyleşinin sonunda şairler kendilerine ait şiirleri okuyarak katılımcılardan büyük beğeni topladı.
Günün ikinci programında eski sinema sanatçısı ve şimdi yazar olan Yaşar Alptekin hayranlarıyla bir araya geldi. Alptekin, yaklaşık 45 dakika süren ve ibadet üzerine yaptığı söyleşi sonrasında Aktaş Yayıncılık standına geçerek kitaplarını imzaladı.
Günün son söyleşi etkinliği ise ünlü ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu tarafından gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören söyleşiye ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Turgut'un eşi Aysun Turgut, Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık bir saat süren söyleşide Hz. Peygamber Efendimiz (sav)'in hayatını anlatan Hatipoğlu, konuşmasını bitirdikten sonra hayranlarıyla resim çektirip, kitaplarını imzaladı. İmza esnasında uzun bir kuyruk oluştu.

 

Kaynak: PHA
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