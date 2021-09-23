Üniversite öğrencilerine çiğköfte partili 'hoş geldiniz' etkinliği - Videolu Haber

Adıyaman’ın değerlerini dünyaya tanıtmak için önemli organizasyonlara imza atan Adıyaman Belediyesi, bu kez de üniversite eğitimi için Adıyaman’a gelen genç misafirleri onuruna şehrin en çok bilinen lezzetlerinden olan çiğköfte ikramlı, harfane konserli ‘hoş geldiniz’ partisi düzenledi. Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Gençlik Meydanında gerçekleşen etkinliğe binlerce üniversiteli genç katılarak gece boyu doyasıya eğlendi.

Adıyaman Belediyesi tarafından organize edilen ve Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, kurum ve birim müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Protokol üyelerinin konuşmalarıyla başlayan etkinlikte öğrencilere hitap eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yeniden öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Öğrencilerimizle yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm öğrenciler için başarı dolu bir akademik yıl temenni ediyor, huzur ve barış kenti Adıyaman’ımıza tekrardan hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut ise böyle bir etkinliğe imza atan Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür ederek, öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından başlayan etkinlikte verilen harfane konserinde öğrenciler söylenen türkülerle halay çekip, eğlendi. Türkülere eşlik eden davetlilere, sahnede yoğrulan çiğköfteden ikram edildi.

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