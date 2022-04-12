Uluslararası 2. Perre Sanat Çalıştayının hazırlıkları başladı

Çalıştay ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere Adıyaman Belediyesini ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı aynı zamanda Çalıştay Danışma Kurul Başkanı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Çalıştay Genel Koordinatörleri Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Atalay ve Öğr. Gör. Büşra Kuruçay; Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut ile fikir alışverişinde bulundular.

Çalıştay ile ilgili konuşan Prof. Dr. Kırılmış, Adıyaman’ın 1-8 Ekim tarihleri arasında Perre Antik Kent’te düzenlenecek törenle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirtti.

Etkinlik ile birlikte farklı kültürleri bir araya getirmeyi ve çağdaş sanatın ön saflarında yer alan ulusal ve uluslararası üne sahip akademisyenleri Adıyaman’ın tarihi ve turistik zenginlikleriyle tanıştırmayı hedeflediklerini belirten Kırılmış, “Bu yıl ikincisi düzenlenmesi planlanan Perre Sanat Çalıştayını geniş bir katılımla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Kılınç ve Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamızın gayretleriyle ilimize gelecek olan sanatçılara tarihi ve turistik güzelliklerimizi ev sahipliğimizle harmanlayıp sunmak istiyoruz. Çalıştay bünyesinde resim, heykel, seramik ve disiplinler arası güncel sanat üretimlerine yer verilmesi planlanmaktadır. Türkiye’nin önde gelen ressamlarının yanı sıra birçok ülkeden ünlü sanatçıların katılacağı sanat çalıştayında, Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri de usta ressamlarla birlikte hünerlerini sergileyecekler. Bu önemli organizasyonun gerçekleşmesi konusunda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.