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TURSAB Başkanı Bağlıkaya: Adıyaman’a katkımız olursa mutlu oluruz

TUESAB Başkanı Firuz Bağlıkaya beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle Adıyaman ve Kâhta’da bulunan tarihi ören yerleri gezerek incelemede bulundu.

05 Eylül 2022 Pazartesi 13:17
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TURSAB Başkanı Bağlıkaya: Adıyaman’a katkımız olursa mutlu oluruz

Adıyaman’da kısa bir süre konaklayan heyete bir sunum yapan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz,”Huzur barış kenti Adıyaman bağrında barındırdığı Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Karakuş Tepesi, Arsemıa turistik yerlerinin yanı sıra, Sahabe Saffan bin muattal türbesi ve Menzil dini turizmiyle de büyük zenginliklere sahiptir. Adıyaman’ın tanıtımı ve turizm açısından seyahat haritası içerisinde Adıyaman’a öncelik verilmesini istiyoruz” dedi.
“Nemrut’ta güneşin doğuşunu izleyeceğiz”
Adıyaman TURSAB üyeleriyle bir araya gelen görüş alışverişi sonrası geziyi değerlendiren Bağlıkaya,”Turizm sektörüne emek veren binlerce işvereni yüzbinlerce çalışanıyla önemli bir sektörde görev yapıyoruz. Üyelerimizin hak çıkarlarının korunmasının yanı sıra, sektörün sorunlarının çözümü için çabalıyoruz. Adıyaman’la ilgili sunumu için Kıymaz başkanıma teşekkür ediyorum. TURSAB olarak Adıyaman’a bir katkımız olursa mutlu oluruz. Buradan Nemrut dağına çıkacağız sabah güneşin doğunu izleyeceğiz. Daha önce bu civardan hep geçtik çevre illere ziyaretlerimiz oldu, bu gün ilk defa Adıyaman’a geldik, Malatya’dan Yeşilyurt-Çelikhan üzeri dağlık bir yoldan Adıyaman’a geldik. Şahsıma ve heyetimize ilgi ve alakalarından dolayı Adıyamanlılara teşekkür ediyorum” dedi.
Turizmci Abuzer Aydın ise, “TURSAB başkanı Firuz başkanımız ve yönetim kurulu üyelerini Adıyaman’da görmekten çok mutlu olduk. Geceyi bizim tesiste dinlenerek geçirecekler sabah güneşin doğuşunu izleyecek heyet otelimizde kahvaltı yaptıktan sonra Gaziantep’e gidecekler” şeklinde konuştu.
Turizmci Veysel Kustepe, ise şunları söyledi:
“TURSAB başkanı ve yöneticilerini Adıyaman’da görmek çok sevindirici. Burada turizmci arkadaşlarla bir araya geldik. Kısa sürelide olsa sorunlarımızı taleplerimizi iletme imkânı bulduk. Yönetim kurulu üyeleri arasında çok değerli sektör yöneticileri var”
Turizmci İbrahim Turan “Adıyaman’da bulunan TURSAB üyeleri olarak bir araya gelmeye çalıştık. TURSAB başkanı ve heyetinin Adıyaman’ı ve turistik yerleri gezmesi çok önemliydi Adıyaman için çok faydalı oldu”dedi.
TURSAB Antalya Bölge Başkanı Hamit KUK ise,“Adıyaman’ olmaktan çok mutlu oldum. Burada meslektaşlarımızla beraber elini her sıktığımız kişi bizi adeta bağrına bastı. Havası nemli değil güzel bir havası var. Bizler nemli bölgeden buraya geldik ilk etapta güzel havası dikkatimiz çekti. GAP gazeteciler birliği genel başkanı Zeynel Abidin Kıymaz bizlere Adıyaman’ı güzel bir şekilde anlattı. Tarihi yerlerin bir kısmını da yarın gezeceğiz. Buradan güzel anılarla ayrılıyoruz” sözlerini ifade etti.

 

Kaynak: PHA
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