Galeriler Yazarlar
Adıyaman 24
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.408,04
ALTIN
907,55
DOLAR
15,64
STERLİN
19,22
EURO
16,33

Türkülerin Dili Halk Müziği konseri

Adıyaman'da, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adıyaman Musiki Cemiyeti işbirliğinde Türkülerin Dili Halk Müziği Konseri yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:17
8 Okunma
Türkülerin Dili Halk Müziği konseri

15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adıyaman Musiki Cemiyeti işbirliğinde Türkülerin Dili Halk Müziği Konseri yoğun katılım ile gerçekleştirildi.
Düzenlenen konsere Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın STK temsilcileri, aileler ve gençler katıldı.
Yoğun ilgi gören 'Türkülerin Dili Halk Müziği Konseri' izleyenler tarafından büyük beğeni ile dinlenirken, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, tarafından koro üyelerine çiçek ve hediye taktim ettiler.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Roma dönemine ait 60 aile mezarlığı bulunan alanda kazı çalışmaları başladı - Videolu Haber
Roma dönemine ait 60 aile mezarlığı bulunan alanda kazı çalışmaları başladı - Videolu Haber
Turuş Kaya Mezarları temizleniyor
Turuş Kaya Mezarları temizleniyor
Kursiyerlerin el eme göz nuru sergisine yoğun ilgi
Kursiyerlerin el eme göz nuru sergisine yoğun ilgi
6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 100 bin ziyaretçiyle kapılarını kapattı - Videolu Haber
6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 100 bin ziyaretçiyle kapılarını kapattı - Videolu Haber
Yılın en başarılı ajans ödülü 'Perre Haber Ajansı'na
Yılın en başarılı ajans ödülü 'Perre Haber Ajansı'na
KAHEV, Kahta’da akıl ve zeka oyunları sınıfı açtı
KAHEV, Kahta’da akıl ve zeka oyunları sınıfı açtı
Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri ADYÜ gezdi
Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri ADYÜ gezdi
Adıyaman’da 6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı - Videolu Haber
Adıyaman’da 6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Bilsem Piyano Günleri III Şenliği' coşkuyla başladı
Adıyaman'da 'Bilsem Piyano Günleri III Şenliği' coşkuyla başladı
Altınşehir Anadolu lisesi e twining ile Adıyaman'ı yurt dışında tanıtıyor
Altınşehir Anadolu lisesi e twining ile Adıyaman'ı yurt dışında tanıtıyor
Adıyaman'da çölyak hastaları piknikte buluştu
Adıyaman'da çölyak hastaları piknikte buluştu
Başkan Kılınç, 'Gençlik Makamı'nda lise öğrencileriyle buluştu
Başkan Kılınç, 'Gençlik Makamı'nda lise öğrencileriyle buluştu
Diaroma sanatı ile geçmişi geleceğe taşıyor
Diaroma sanatı ile geçmişi geleceğe taşıyor
Kahramanmaraş el sanatları sergisi Amerika’da açıldı
Kahramanmaraş el sanatları sergisi Amerika’da açıldı
ÇADAP Musiki Cemiyetini ziyaret etti
ÇADAP Musiki Cemiyetini ziyaret etti
Ramazan Bayramı’nda 10 bin turist Nemrut Dağı’nı ziyaret etti - Videolu Haber
Ramazan Bayramı’nda 10 bin turist Nemrut Dağı’nı ziyaret etti - Videolu Haber
Göbeklitepe ile çağdaş ‘T’ biçimli kült heykel merak uyandırıyor
Göbeklitepe ile çağdaş ‘T’ biçimli kült heykel merak uyandırıyor
SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak Avrupa beşincisi oldu
SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak Avrupa beşincisi oldu
Halil Fırat ve Mehmet Kuş’a GAP Oscar’ı ödülü
Halil Fırat ve Mehmet Kuş’a GAP Oscar’ı ödülü
15.GAP Oscar’ı ‘Yılın Sanatçısı Ödülü’ Erkan Petekkaya’ya
15.GAP Oscar’ı ‘Yılın Sanatçısı Ödülü’ Erkan Petekkaya’ya
'Nesl-i Şahane Projesi' başarıyla tamamlandı
'Nesl-i Şahane Projesi' başarıyla tamamlandı
Kısa film, fotoğraf ve resim yarışmasıyla farkındalık oluşturuldu
Kısa film, fotoğraf ve resim yarışmasıyla farkındalık oluşturuldu
SANKO Üniversitesinden 23 Nisan etkinliği
SANKO Üniversitesinden 23 Nisan etkinliği
Kâhtalı Mıçe coştu, coşturdu
Kâhtalı Mıçe coştu, coşturdu
KESK üyelerinden geleneksel 23 Nisan şenliği - Videolu Haber
KESK üyelerinden geleneksel 23 Nisan şenliği - Videolu Haber
Adıyaman’da 23 Nisan büyük coşkuyla kutlandı - Videolu Haber
Adıyaman’da 23 Nisan büyük coşkuyla kutlandı - Videolu Haber
SANKO Üniversitesi öğrencilerinden 23 Nisan’da anlamlı etkinlik
SANKO Üniversitesi öğrencilerinden 23 Nisan’da anlamlı etkinlik
Ramazan etkinlikleri Kahtalı Mıçe ile renklenecek
Ramazan etkinlikleri Kahtalı Mıçe ile renklenecek
Ömer Karaoğlu'ndan muhteşem konser
Ömer Karaoğlu'ndan muhteşem konser
Nemrut Dağı'nın ilk turistlerine karanfilli karşılama
Nemrut Dağı'nın ilk turistlerine karanfilli karşılama

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim