15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adıyaman Musiki Cemiyeti işbirliğinde Türkülerin Dili Halk Müziği Konseri yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Düzenlenen konsere Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın STK temsilcileri, aileler ve gençler katıldı.

Yoğun ilgi gören 'Türkülerin Dili Halk Müziği Konseri' izleyenler tarafından büyük beğeni ile dinlenirken, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, tarafından koro üyelerine çiçek ve hediye taktim ettiler.