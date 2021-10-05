Turizmci Kuştepe: Turizm sektörü yasakların kalması ile canlandı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşadıkları sıkıntıların yasakların kalkmasıyla ortadan kalktığını kaydeden Kuştepe, “Bu yıl işlerimiz iyi tabi pandemiden dolayı 2 yıl işlerimizde düşüş oldu ama yine Allah devletimize zeval vermesin. Ben Türkiye’nin her tarafına tur yapıyoruz ve işlerimizde bu yıl hareketlilik var” dedi.

Yasakların kalması ile turizmde hareketliliğin başladığını belirten Kuştepe, “Tarihi yerlerde sürekli kazılar var. Bunlarda dışardan gelen misafirlerimizin dikkatini çekiyor. Bu yıl Adıyaman tur bakımdan çok iyi her ilden en az günde 10 veya 12 otobüs tur geliyor. Bu turların Adıyaman’a gelmesi ile esnaflarımız maddi olarak kazanç elde ediyorlar. Buda ilin ekonomisine katkı sunuyor. Turizme bacasız bir fabrika diyorlar. Bu bacasız fabrika destek vermesek o fabrika çöker. Bizler ne yapacağız bizler bu bacasız fabrikaya destek vereceğiz ki, ayakta kalsın geriye dönük bakarsak Adıyaman’a hep yabancılar gelirdi. Ama çok şükür artık yabacılarda artık ilimize gelmeye başladı. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç bu yıl mahalle sakinlerini geziye götürdü. Bu da çok güzel bir etkinlik oldu turistlik yerleri görmeyen vatandaşlarımız kalmadı. Bu yıl turizm çok güzel gidiyor” diye konuştu.