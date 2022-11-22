Turistler, soğuk havaya aldırış etmeden Nemrut Dağı'na tırmandılar

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2206 metre yükseklikte bulunan Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı'na soğuğa aldırış etmeden yerli ve yabancı turistleri tırmandılar.

Milli park alanı olarak korumaya alınan Nemrut Dağı’nda hafta sonu soğuk havaya aldırış etmeden 1300 ziyaretçiyi ağırladı.

"Yerli ve yabancı turistlere soğuk havaya aldırış etmedi"

Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı'na gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak noktası olan restoran ve kafeteryada dinlenirken kamp yapmak isteyen misafirler ise yanlarında getirdikleri çadırlar ile dağın eteğinde kamp kuruyor. Kamp alanında ziyaretçilerin tüm imkanları temiz ne nezih ortamda sağlanırken çadır kuran ziyaretçiler sabah erken saatte güneşin doğuşunu izlemek üzere dağın zirvesine tırmanıyor. Soğuk havaya aldırış etmeyen yerli ve yabancı turistler zirveye tramarak güneşin kızıl batışını izleme fırsatı yakaladılar.