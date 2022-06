TÜGVA yaz okullarına yoğun ilgi

Adıyaman'da 6 okulda ve TÜGVA Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yaz okuluna ilk gün veliler ve gençler yoğun ilgi gösterdiler. Kur'an-ı Kerim dersi ile ilk derse başlayan yaz okulu, sportif faaliyetlerle devam etti.

"Gençler ilk olarak okçuluğun temellerini öğrenip ok attılar"

Her zaman gençlerin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini aktaran Adıyaman İl Temsilcisi Recep Tepe,"Bu yıl da yaz okulumuza büyük bir çoşkuyla başladık. Gençlerimiz hem Kur'an-ı Kerim öğrenecekler hem de sportif faaliyetler gerçekleştirecekler. Gençlerimizin yaz okuluna ilgisi bizleri çok mutlu etti. Daha önce de ifade ettiğim gibi gençlerimiz hem Rabbimizin kelamını okumayı öğreniyor hem de Siyer-i Nebi dersleri ile Peygamber efendimizin hayatını öğrenecekler.

Okçuluk, yüzme, basketbol, futbol, voleybol sporlarını da deneme fırsatı bulacaklar. Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman İl temsilciliği olarak her zaman gençlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Yaz okulumuz kapsamında okullarda görev alan bütün gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaz okulu kayıtlarımız devam ediyor. Bütün gençlerimizi yaz okuluna bekliyoruz."şeklinde konuştu.