Tiyatro severler için iki oyun birden

Düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle fark oluşturan Adıyaman Belediyesi, Şubat ayı içerisinde Devlet Tiyatroları tarafından hazırlanan iki oyunu Adıyamanlı tiyatro severlerle buluşturacak.

Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak 'Bir Adam Yaratmak' tiyatro oyunu Adıyamanlılarla buluşturulacak. Oyun, 24 Şubat Perşembe günü saat 19.30'da Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahneleyecek. 12 yaş üstü izleyiciler için tavsiye edilen 'Definenâme' adlı ikinci oyun ise 28 Şubat Pazartesi günü saat 19.30'da yine Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahneleyecek.

Tüm tiyatro severleri sahnelenecek olan tiyatro oyunlarına davet eden yetkililer, bu etkinlik için bilet.adiyaman.bel.tr adresinden ücretsiz biletlerin alınabileceğini belirtti.