TGSP’li gençlerden Spor Müdürü Keleş’e ziyaret

Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmaları yapan, liderlik ve rehberlik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitimi tamamlayan gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’i ziyaret ederek, takip eğitimleri sırasında hayata geçirecekleri projeleri hakkında bilgi verdi.

“Bizler geleceğe yön verecek olan neslin önünü açmayı kendimize görev biliyoruz”

Ziyaret sırasında açıklama yapan İl Müdürü Keleş ise, “TGSP tarafından yürütülen ve Bakanlığımızın paydaşı olduğu Gençlik Liderliği Eğitim Programının Gençlik STK’ları, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yerel yönetimlere bağlı gençlik, KYK yurtları, diyanet yaz kursları, gibi farklı mecralarda milli manevi değerleri merkeze alan gençlik çalışmalarında gençlik gruplarına liderlik yapacak olan gençlere yönelik uygulanmaktadır. Bu mecralarda görev alacak gençlerin yoğunlaştırılmış kamp eğitimi sonrasında uygulanacak olan takip eğitimleri için gereken her türlü desteğin kurumumuzca verileceğini belirtmek isterim. Takip eğitimlerinin gençlik merkezleri, yurtlar ve spor tesislerinde sürdürülmesi açısında gerekli her türlü imkan siz değerli gençlere sunulacaktır. Bizler geleceğe yön verecek olan neslin önünü açmayı kendimize görev biliyoruz. Bu bakımdan 14 hafta sürecek staj uygulaması sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve tesisleri projelerinizi uygulamayı bekliyoruz” dedi.

Ziyaret sonunda, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın TGSP Liderlik Eğitimine katılan gençlere hediye edilmek üzere gönderilen milli takım formaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş tarafından gençlere takdim edildi.