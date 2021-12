'Tarihimizi Öğrenelim, Kültürümüzü Yaşatalım' protokolü imzalandı

İçişleri Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce 2021 yılı proje destekleri kapsamında 66 Bin TL mali destek almaya hak kazanan Adıyaman Genç Gönüllüler Derneğinin hazırladığı proje ile 114 Bin TL destek almaya hak kazanan Adıyaman Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin hazırladığı projelerin protokolü, Valilik Makamında Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Genç Gönüllüler Derneği Başkanı Ayhan Tekin ve Adıyaman Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Abdurrahman Şahin arasında imzalandı.

Her iki projenin de Adıyaman gençliğine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “Ülke olarak en büyük sermayemiz, milli irade ruhuna sahip, mukaddesatına bağlı, muazzez ecdat yadigârı ve değerlerine gönüllerini adayan gençlerimizdir. Öyle bir gençlik ki kendi ruh köklerine bağlı, madde ile manayı, bilim ile ahlakı birleştiren bir gençlik. Kabul edilerek mali destek almaya hak kazanan her iki projede gençlerimizin ecdadının tarihini bilmeleri ve bu kültürü yaşamalarını amaçlıyor. Bundan dolayı bugün protokolünü imzalayacağımız her iki projemizi de Asımın nesli olan gençliğimiz adına çok önemsiyoruz. Çünkü bu ruhun bu projelerle gençlerimiz vasıtasıyla geleceğe taşınması önem arz ediyor. Her iki projeyi de kabul ederek destek veren İçişleri Bakanlığımız Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, gençlerimizim milli ve manevi ruhuna doğrudan dokunacak olan her iki projenin de ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum”dedi.

Konuşmaların ardından projelerin protokolü imzalandı.