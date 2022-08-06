Galeriler Yazarlar
Adıyaman 41
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.750,49
ALTIN
1.022,97
DOLAR
17,91
STERLİN
21,64
EURO
18,25

Tarihi Tuz Hanı’nda harfane geceleri başladı

Adıyaman'da, taş mimarisi, kapıları ve duvarlarındaki ahşap süsleme ile günümüz şartlarına uygun bir şekilde restore edilen ve Vilayetler Evi tarafından işletilerek vatandaşların hizmetine sunulan 200 yıllık Tarihi Tuz Hanı’nda Harfane Geceleri başladı.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:31
7 Okunma
Tarihi Tuz Hanı’nda harfane geceleri başladı

Kökeni ahilik dönemine dayanan ve kentin kadim kültüründe önemli bir gelenek olarak yer alan Harfane Geceleri tarihi Tuz hanında haftanın Cuma günleri başlıyor. 
Tarihi Tuz Hanında sahne alan Adıyaman Harfhane ekibi sunduğu müzik ziyafeti ile davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sazlı sözlü devam eden gecede, halk müziğinin yanı sıra Şanlıurfa ve Adıyaman yöresine ait birbirinden güzel türküler seslendiren harfane ekibi büyük alkış aldı. 
Tuz Hanında düzenlenen Harfane Gecesi programına Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, bazı kurum amirleri ile otel müşterileri katıldı. 
"İleriki günlerde bu talebin artacağını düşünüyoruz"
Kentin tarihi mirasında önemli bir yer tutan Tarihi Tuz Hanının uzun bir restorasyon sürecinden sonra vatandaşların hizmetine sunulduğunu ve Vilayetler Evi tarafından işletildiğini kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Otelimiz Vilayetler Evi tarafından şu anda butik otel tarzında işletiliyor. Zaman zaman bu mekân Adıyamanlı vatandaşlarımıza kapalımı şeklinde eleştiriler alıyoruz. Tuz Hanı Adıyamanlı vatandaşlarımıza kesinlikle kapalı değil vatandaşımızın hizmetindedir. Bugünde tarihi Tuz Hanında Adıyaman’ın kadim kültüründe var olan Harfane Gecelerini başlattık. Harfane programlarını şimdilik haftada bir gün Cuma akşamları yapıyoruz. Gelecek olan talebe göre bu etkinlik belki haftanın yedi gününe bile yayılabilir. Şanlıurfa’nın sıra geceleri olduğu gibi Adıyaman’ın da kadim kültüründe var olan Harfane Geceleri var. Bu gece harfane ekibinin sazı ve sözü eşliğinde çiğköftenin sohbetle tatlandığı güzel bir gece oldu. İleriki günlerde bu talebin artacağını düşünüyoruz. İnşallah Tuz Hanını her yönüyle Adıyamanlı vatandaşlarımızın hizmetine daha güzel bir şekilde sunacağız. Burası tarihi bir mekân gece gündüz vatandaşımızın hizmetine açık bir mekândır. Bu güzel mekânın Adıyaman turizmi için hayırlara vesile olmasını diliyorum”dedi. 
"Son derece otantik bir tarzda yapıldı"
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise,"Burası 200 yıllık bir geçmişi olan bir mekândı. Harabeye dönüşen bu mekânı çok şükür tadilattan geçirerek ayağa kaldırdık ve Adıyaman’ın tarihine yakışır güzel bir konaklama mekânına dönüştürdük. Son derece otantik bir tarzda yapıldı. Tarihe verdiğimizin değerin bir göstergesi olarak o dokusunu bozmadan günümüz şartlarına uygun modern bir restorasyon sürecinden geçildi. Şu anda burası konaklamaya açılmış ve Adıyamanlı vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bugün Harfane Gecelerinin başlamasıyla birlikte bu mekânın biraz daha tanıtımı yapılmış oldu. Bugün Harfane ekibimizin sunduğu müzik ziyafeti ile hem kulaklarımızın pası silindi hem de Adıyaman’ın kadim geleneğinde var olan Harfane Kültürünü de yaşatmış olduk. Bu tarihi mekânın tekrar ayağa kaldırılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulması noktasında emeği geçen İçişleri Bakanlığımıza, Sayın Valimize ve İl Özel İdaremize çok teşekkür ediyorum"dedi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Kılınç, vatandaşlarla halay çekti
Başkan Kılınç, vatandaşlarla halay çekti
Başkan Kılınç, Bahçecik Mahallesi’ndeki kadınlarla bir araya geldi
Başkan Kılınç, Bahçecik Mahallesi’ndeki kadınlarla bir araya geldi
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele farkındalık standı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele farkındalık standı
'Mahallemde şenlik var'
'Mahallemde şenlik var'
Ressam Semra Ulusoy 4’üncü kişisel sergisini açtı
Ressam Semra Ulusoy 4’üncü kişisel sergisini açtı
Grup Ravza ilahi grubundan ikinci Kürtçe klip
Grup Ravza ilahi grubundan ikinci Kürtçe klip
El emeği göz nuru ürünler 'Mezopotamya’da Kadın' sergisinde görücüye çıktı - Videolu Haber
El emeği göz nuru ürünler 'Mezopotamya’da Kadın' sergisinde görücüye çıktı - Videolu Haber
Ressam Semra Ulusoy karma kuş evi ve rölyef çalışmalarını sergileyecek
Ressam Semra Ulusoy karma kuş evi ve rölyef çalışmalarını sergileyecek
Belediye Konservatuarında yeni dönem eğitimleri başladı
Belediye Konservatuarında yeni dönem eğitimleri başladı
Kayısı Festivali’nde Uğur Aslan ve Buray Malatyalıları coşturdu
Kayısı Festivali’nde Uğur Aslan ve Buray Malatyalıları coşturdu
Su deposu kazısında Roma dönemine ait mezar bulundu
Su deposu kazısında Roma dönemine ait mezar bulundu
Belediyenin başvurusuyla yapılan kazılarda Roma Dönemi’ne ait mezarlar bulundu
Belediyenin başvurusuyla yapılan kazılarda Roma Dönemi’ne ait mezarlar bulundu
Bu yıl, akıl ve zeka oyunları yılı olacak - Videolu Haber
Bu yıl, akıl ve zeka oyunları yılı olacak - Videolu Haber
Şanlıurfa Valisi Ayhan Turizm alanlarında incelemelerde bulundu - Videolu Haber
Şanlıurfa Valisi Ayhan Turizm alanlarında incelemelerde bulundu - Videolu Haber
'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri renk katmaya devam ediyor - Videolu Haber
'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri renk katmaya devam ediyor - Videolu Haber
Harikases’ten Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ne ziyaret
Harikases’ten Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ne ziyaret
2022'nin ilk çeyreğinde 90 bin 149 kitap basıldı
2022'nin ilk çeyreğinde 90 bin 149 kitap basıldı
15 Temmuz Demokrasi Şöleni hazırlıkları tamamladı
15 Temmuz Demokrasi Şöleni hazırlıkları tamamladı
Kahramanlığın sergisi, Sanat Galerisi’nde açıldı - Videolu Haber
Kahramanlığın sergisi, Sanat Galerisi’nde açıldı - Videolu Haber
Fırat'ın kıyısındaki taşlar kadınların elinde hayat buluyor - Videolu Haber
Fırat'ın kıyısındaki taşlar kadınların elinde hayat buluyor - Videolu Haber
Alman ailenin 30 yıllık Nemrut hasreti sona erdi
Alman ailenin 30 yıllık Nemrut hasreti sona erdi
Şehrin kültürel varlıkları yaşatılacak
Şehrin kültürel varlıkları yaşatılacak
Tarihin derinliklerine ışık tutan Eski Kâhta Kalesine cam teras yapıldı
Tarihin derinliklerine ışık tutan Eski Kâhta Kalesine cam teras yapıldı
Kadınlar Kadın Destek Merkezleri ile daha güçlü - Videolu Haber
Kadınlar Kadın Destek Merkezleri ile daha güçlü - Videolu Haber
Başkan Kılınç, el emeği göz nuru eserleri inceledi
Başkan Kılınç, el emeği göz nuru eserleri inceledi
Sanat Akademisi’nde, Çocuk Sanat Kursları başladı - Videolu Haber
Sanat Akademisi’nde, Çocuk Sanat Kursları başladı - Videolu Haber
Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları yaşatıldı - Videolu Haber
Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları yaşatıldı - Videolu Haber
7. Türk Dünyası Belgesel Film Festival’i Adıyaman’da duyuruldu
7. Türk Dünyası Belgesel Film Festival’i Adıyaman’da duyuruldu
Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tekrardan başladı - Videolu Haber
Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tekrardan başladı - Videolu Haber
Perre Antik Kenti’ndeki ’sonsuzluk merdiveni’nin sonu merak ediliyor
Perre Antik Kenti’ndeki ’sonsuzluk merdiveni’nin sonu merak ediliyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim