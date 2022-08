Tarihi Cendere Köprüsü’nde konser

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kommagene Bienali çerçevesinde düzenlenen Cendere Köprüsü’ndeki konserde, 30 kişilik İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Kahtalı Mıçe sahne aldı.

Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan etkinlikte Kahtalı Mıçe ve İzmir Senfoni Orkestrası şarkılarını seslendirdi. Tarihi Cendere Köprüsü’nde büyük bir coşku ile düzenlenen ve yaklaşık iki buçuk saat süren konserde Kahtalı Mıçe ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konserindeki türküler izleyicisinden tam not aldı. Antik Roma döneminin en büyük eserlerinden 1850 yıllık Cendere Köprüsü’nde yapılan konser adeta doğu ve batının buluştuğu ve farklı kültürlerin çalgılarıyla türkülerin seslendirildiği muhteşem bir gece yaşandı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Hakan Şensoy, “Konser ile ilgili seçilen mekandan başlamak gerekir. Çünkü Batı uygarlığının başladığı büyük imparatorluk Roma İmparatorluğu ve biz Roma İmparatorluğu’ndan bugünlere gelen belki de dünyada şu ana kadar korunmuş en iyi durumda kalan köprülerden birinin önündeyiz. Cendere Köprüsü’nün önündeyiz ve aynı zamanda büyük imparatorlukların mekanı Anadolu’dayız Roma İmparatorluğu’ndan sonra Anadolu’da bizler varız. Batı ile doğunun birleştiği yer burası ve bu gece biz bu birleşmişliği sahnede tekrardan oluşturduk. Olağanüstü bir sesle birlikteydik. Bu akşam bir mahalli sanatçı ama Türkiye’ye mal olmuş bir mahalli sanatçı olan Kahtalı Mıçe, Mustafa abi ile birlikteydik. İzmir’den geldik. İzmir Senfoni Orkestrası olarak geldik. Bu akşam onun türkülerini biraz bize uyarladık. Kendimizi biraz ona uyarladık. Gördüğünüz gibi kendimi de birazcık ona uyarladım ve olağanüstü bir gece yaşadık. Bienalin aslında ana fikrine hizmet eden bir gece sahnede yaşattık, paylaştık. Harikulade bir gece yaşadık. Binlerce insan vardı. Binlerce insanın beğenisi doğru bir şey yaptığınızı kanıtladı. Burada olduğumuz için çok mutlu olduk. Çok mutlu ayrılıyoruz. Hayatımızın bundan sonrasında bu gece çok özel bir anı olarak yer alacak” dedi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, “Doğunun en batısı, batının da en doğusu olan bir alandayız bir bölgedeyiz. Ve bu bölgede bu medeniyetlerin kesişmiş olduğu kavşak noktasında olduğu bu bölgede bu akşam aynı hassasiyetle, aynı duyarlılıkla doğu klasikleri ile batı klasiklerini bir araya getirdik. Batının klasiklerini çalan ezgilerini çalan İzmir Senfoni orkestrasıyla Doğu kültürüyle yetişmiş, kendine has kültürü ile kendine has tarzıyla hakikaten Türkiye’nin Medar iftarı olan Kahtalı Mıçemızı bir araya getirdik. Çok güzel bir geçe yaşandı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Konserin doğu ile batının bir sentezi olduğuna dikkat çeken Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bizim gururumuz Kahtalı Mıçe eşliğinde solistliğinde güzel bir akşam yaşattılar. Doğu ile batının güzel bir sentezi oldu. Tabii bildiğiniz gibi Kommagene Krallığı zaten doğuyla batının bir sentezi. Batıda Makedonya Doğuda Pers’lerin bir karışımı krallığımız var. Pers ve Makedon Krallığı’nın bir sentezi biliyorsunuz Kommagene. Biz de bu akşam doğuyla batının sentezini Kahtalı Mıçe’nın güzel gür sesiyle yaşadık’’ diye konuştu

iha