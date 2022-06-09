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Tarih, mozaik taşlarla kadınların elinde yeniden işleniyor

Perre Antik Kent'teki Nekrepol Alanında bulunan mozaikteki orta sahne figürü, Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarındaki kadınlar tarafından yeniden işleniyor.

09 Haziran 2022 Perşembe 14:51
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Tarih, mozaik taşlarla kadınların elinde yeniden işleniyor

Adıyaman'ın tarihi merkezlerinden birisi olan ve turistler için önemli bir çekim merkezi durumunda bulunan Perre Antik Kent'teki Nekrepol Alanda 2009 yılında bulunan mozaikteki orta sahne figürü, kadınlar tarafından döşenen mozaik taşları ile yeniden işleniyor.
155 metre büyüklüğündeki mozaik tabloya dönüştürülüyor
Perre Antik Kent'te 2009 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkartılan 155 metrekarelik mozaikli alan, Perre Antik Kenti Çevre Düzenlemesi ve Uygulamaları Projesi çerçevesi 2019 yılında ziyarete açılmıştı. Gün yüzüne çıkarılan ve çıkarılamayan yüzlerce tarihi yapısı ile adeta 'açık hava müzesi' konumundaki Adıyaman'da bulunan bu mozaikler Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (ADIMEK) ile tarih yeniden işleniyor.
Perre Antik Ken'te bulunan Roma dönemine ait mozaiğin orta sahnesindeki dağ keçisi ve asma dalları ile üzüm figürlerin, kursiyer kadınlar tarafından yeniden hayat bulduğunu sözlerine ekleyen yetkililer, daha önce çekilmiş bir fotoğraf üzerine mozaik taşlarını büyük bir titizlikle döşeyerek eski tarihi mozaikleri tablolara taşıdıklarını söyledi.
Kurs yoğun ilgi görüyor
Mozaik Kursu hocası Bedriye Yaman ise mozaik kursuna yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Burada mozaik sanatını icra etmeye çalışıyoruz. Perre Antik Kent'te çıkarılan Roma dönemine ait ve orta sahnesinde asma dalları ve yaban dağ keçisinin bulunduğu figürü işlemeye çalışıyoruz. Tarihi ve turizmi ile ünlü olan kentimizin birçok noktasında mozaik bulunuyor. Bizde bu mozaiği günümüz şartları ile yeniden yapmaya çalışıyoruz. Kadınlar hem öğrenip hem de bu işi meslek ediniyorlar. Kursumuza ilgi çok yoğun" dedi.
Kursiyerler de mozaik kursunu çok sevdiklerini ve bu kursun kendilerine terapi gibi geldiğini ifade etti.

Kaynak: PHA
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