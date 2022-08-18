Sümerevler'de şenlik var

Adıyaman Belediyesi tarafından her hafta bir mahallede düzenlenen 'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleri bu hafta Sümerevler Mahallesi'nde yoğun ilgi gördü.

Yerel sanatçılar Cebrail Toprak, Haydar Karaaslan ve Ali Döre'nin sahne aldığı etkinlik öncesi çocuklar için düzenlenen etkinliklerde minikler doyasıya eğlendi.

Mahallede bulunan Abuzer-Hatice Yıldırım İlkokulu bahçesinde düzenlenen 'Mahallemde Şenlik Var' etkinliğine katılan mahalle sakinleri söylenen türkülerle coştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programa katılarak mahallelilerin coşkusuna ortak olan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise konser sonunda sahneye çıkarak sanatçılara çiçek takdim etti.