Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak

Adıyaman Belediyesi anlamlı bir etkinliği daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyor.

'Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın' sloganıyla hayata geçirilen ve daha çok yoksul mahallelerde bulunan okullardaki ilkokul öğrencilerinin hedef alındığı 'Sinemaya Merhaba' etkinliğinin ilk misafirleri İnönü İlkokulu öğrencileri oldu.

Adıyaman Belediyesi'nin Yeni Mahalle'de bulunan Abdulhamit Han Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen sinema etkinliğine davet edilen öğrencilere patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren yetkililer, proje kapsamında toplamda 10 bin civarında öğrenciyi bu etkinlikle buluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.