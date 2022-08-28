Sinema etkinliğiyle ile keyifler yerinde

Adıyaman Belediyesi tarafından her hafta çeşitli mahallelerde düzenlenen 'Mahallemde Akşam Sineması' etkinliği tüm hızıyla devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik bu hafta hem Varlık Mahallesinde, hem de Siteler Mahallesinde düzenlendi ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Her iki mahallede de çeşitli ikramların yapıldığı etkinliğe katılan 7'den 70'e tüm mahalle sakinleri, büyük bir keyif yaşadıklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.