Sinema etkinliği mahalle mahalle yayılıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından her hafta bir mahallede düzenlenen 'Mahallemde Akşam Sineması' etkinliği tüm mahallelere yayılıyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve son olarak Mehmet Akif Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlik mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Mahallede bulunan Şerif Cengiz İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, çocuklarla ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, birlikte film seyretti.

Mahalle sakinleri ise çeşitli hediyelerin dağıtıldığı ve meyve suyu ile patlamış mısır ikramında bulunulan etkinlikten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.