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Serinay Çuhadar, 'Genç Ofis’te gençlerle buluştu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın eşi Serinay Çuhadar, gençlerin sosyal aktivitelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan 'Genç Ofis'te gençlerle bir araya geldi.

10 Nisan 2022 Pazar 10:48
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Serinay Çuhadar, 'Genç Ofis’te gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Varlık Mahallesi Kültür Sanat Genç Ofiste devam eden kurslara katılan gençleri ziyaret eden Serinay Çuhadar, buradaki Kültür Sanat Atölyesinde kurs gören gençlerle bir araya gelerek, onların çalışmalarını izleyip, gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan ‘Genç Ofis’lere ilginin her geçen gün arttığını belirten Hanımefendi Serinay Çuhadar,"Gençlerin sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerine katkı sağlamak, boş zamanlarını verimli değerlendirmek, zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla açılan genç ofislere ilgi her geçen gün artıyor. Genç Ofislerin bünyesinde yer alan kursların ve faaliyetlerin çocuklarımızın özgüvenini artırarak onların sorumluluk duygusu yüksek, daha olumlu, umutlu ve mutlu bireyler olarak yetişmesine katkı sunacaktır. Ben geleceğimizin teminatı gençlerin kendilerini geliştirecek kurslar sayesinde topluma faydalı bireyler olarak yetiştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim"dedi.
Çuhadar daha sonra Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Adıyaman Down Sendromlular Derneği tarafından yürütülen ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce eğitmen desteği sağlanan "Hayata Değer Katıyoruz" Projesi kapsamında Genç Ofiste düzenlenen Down Sendromlular ahşap boyama ve ebru kursuna katılan down sendromlu bireyler ve aileleriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

 

Kaynak: PHA
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