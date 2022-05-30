Şehzadeler şehrinden, sahabe diyarına gönül köprüsü

Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde gerçekleştirilen 'Şehzadeler Şehrinden Sahabeler Diyarı Adıyaman'a Şiirsel Seyahat' projesi kapsamında Adıyaman'a gelen ve Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerini gezen Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Adıyaman ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı da makamında ziyaret etti.

Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Belediye Başkanı Kılınç, proje kapsamında geldikleri Adıyaman'da, Nemrut Dağı başta olmak üzere, Adıyaman ve ilçelerinin tarihi ve turistik birçok mekanını gezerek yakından tanıma fırsatı bulup, şehir hakkında bilgiler edinen Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İHL öğrenci ve öğretmenlerini Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu tarz projeler sayesinde farklı kültüre sahip illerde yaşayan öğrencilerin, bir başka kültürü de yakından tanıma fırsatı bulduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Ülkemizin en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Şehzadeler şehri Amasya'dan ilimize gelen birbirinden kıymetli öğretmen ve öğrencilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kendilerine Adıyamanlıların misafirperverliğini ve sıcakkanlılığını göstermeye çalıştık. Bu çerçevede, böyle anlamlı ve önemli bir projenin hayata geçirilmesinde büyük emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kendilerini misafir eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür eden öğretmen ve öğrenciler ise Adıyaman'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.