Şehrin kültürel varlıkları yaşatılacak

Tarihi yapıların turizme kazandırılması için önemli çalışmalar ortaya koyan Adıyaman Belediyesi, şehrin kültürel varlıklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı restorasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu anlamda daha önce de birçok konakta başlatılan çalışmalara yenilerini eklemeyi amaçladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, örnek Adıyaman evi olarak gösterilen İmamağa Mahallesi'ndeki Talat'ın Konağı'nda incelemelerde bulundu.

24. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte gerçekleştirdiği incelemeler sonunda kısa bir bilgi veren Başkan Kılınç, "Göreve gelmeden önce söz verdiğimiz gibi tarihi eserlerimizi ihya çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Adıyaman sivil mimarlık özelliklerini taşıyan konaklardan bir tanesi olan Talat'ın Konağı'nı halkımızın ve şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. İnşallah bu eşsiz yapının da aslına bağlı kalarak, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayıp, hizmete sunacağız" şeklinde konuştu.