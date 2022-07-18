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Şanlıurfa Valisi Ayhan Turizm alanlarında incelemelerde bulundu - Videolu Haber

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, hafta sonu temaslarını Siverek’te gerçekleştirdi. Vali Ayhan, Takoran Vadisi, Nissibi Köprüsü ve Karacadağ Kayak Merkezi alanında incelemelerde bulundu.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:31
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Şanlıurfa Valisi Ayhan Turizm alanlarında incelemelerde bulundu - Videolu Haber

Hafta sonu sabah saatlerinde Siverek kırsalında çiftçilerin hasadına katılan Vali Ayhan, emek olmadan hiçbir şeyin yetişmeyeceğini belirterek işçilerle birlikte domates topladı. Şanlıurfa'ya üretimin çok yakıştığını belirten Vali Ayhan, “Toprak ki; bereket ve bolluk, esirgeyen ve koruyandır. Toprak ki; yaşamdır, candır. Rabbimize hamdüsenalar olsun ki gittiğimiz her yerde Şanlıurfa'mızın her karış toprağında yaşama tanıklık ediyoruz. Allah tüm üreticilerimizin bereketini daim eylesin" diyerek üreticilerle bol bol sohbet etti. Ardından Kalınağaç Mahallesinde vatandaşları da ziyaret eden Vali Ayhan, çay ikramına eşlik ederek, burada ailelerden çocuklarının eğitimine daha fazla ilgi gösterilmesi yönünde söz aldı.  Daha sonra Siverek kırsal bölge temaslarında Baki Mahallesine geçen Vali Ayhan, burada vatandaşlarla bir araya gelerek, Şanlıurfa'daki birlik ve beraberliğin ilimizin her köşesine, her insanımıza yansıdığını söyledi. Temasları sırasında tekne turuna da katılan Vali Ayhan, Takaron Vadisi ve Nissibi Köprüsü hakkında bilgiler aldı. Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın tüm doğal güzelliklerinin, şehrin dinamikleri ile birlikte turizmde daha da iyi tanıtılması ve şehrimizde turist potansiyelinin artması için yoğun çalışma içerisinde olacaklarını belirtti. Siverek turizminin daha iyi yerlere geleceğinin altını çizen Vali Ayhan, Siverek gezisini Karacadağ Kayak Merkezi ile tamamladı. Vali Ayhan’ın Siverek temaslarına; Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı ile Siverek İlçe Belediye Başkanı Ayşe Çakmak da eşlik etti.

Kaynak: PHA
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