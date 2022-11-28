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SANKO’da 'İnsan' temalı resim sergisi devam ediyor

Ressam Özgür Eryılmaz’ın, tuval üzerine yağlı boya ve akrilik tekniğiyle insanı konu alarak hazırladığı eserlerinden oluşan “Kabuk” isimli resim sergisi sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

28 Kasım 2022 Pazartesi 17:52
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SANKO’da 'İnsan' temalı resim sergisi devam ediyor

Eryılmaz, 32 eserin yer aldığı 12’nci kişisel sergisini SANKO Sanat Galerisi’nde 11 Kasım’da açtığını belirterek, “Çalışmalarımda doğanın bir parçası olarak insanı, insan doğasını, varoluşunu ve insanın toplumsal pozisyonunu sorguluyorum” dedi.
SANKO Sanat Galerisi’nin sanatın güncel yorumunu halkla buluşturan köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Eryılmaz, “Sergiyi ziyaret ederek eserlerime ilgili gösteren Gaziantepli sanatseverlere ve sanata-sanatçıya verdiği değeri bizlere her zaman hissettiren SANKO Ailesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Eryılmaz’ın “Kabuk” isimli kişisel resim sergisi 2 Aralık 2022’ye kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Özgür Eryılmaz, 1972 yılında Gümüşhane Torul’da doğdu. 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bölümünden mezun olan Eryılmaz, 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Resim-iş Öğretmenliği Bölümü Resim Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 
1994 yılından beri  Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak çalışan Eryılmaz, 2015 ve 2016 SNBA Societe Nationale des Beaux-Arts Carousel du Louvre-Paris/ Fransa, 2016 Galerie Art’et Miss ‘’Carre’’-Paris/ Fransa,  2016 Torun/Polonya  8.Uluslararası Plastik Sanatlar Sempozyumu ve Sergisi, 2016 Portakalçiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi Seçkisi-Berlin/ Almanya, 2019 Galerija Sokolskega doma ,Alarm Rings Twice, Skofja Loka/Slovenya, 2019 Life N Style, 4.Batum Baskı Festivali /Gürcistan, ,2019 Cer Modern, AlarmArt  Seni Ne Çağırıyor proje sergisi/Ankara gibi yurt dışı ve yurt içi bir çok sergi ve sempozyuma katılmıştır. 
12 kişisel sergi açan Eryılmaz, yurtiçi ve yurtdışında sanat projeleri geliştiren, sergiler, çalıştaylar, sanat gezileri düzenleyen ve merkezi Eşkişehir’de bulunan Alarm Art Sanat Topluluğu üyesidir. Adana’da yaşamaktadır.

 

Kaynak: PHA
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