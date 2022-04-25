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SANKO Üniversitesinden 23 Nisan etkinliği

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Esirgeme Kurumunda etkinlik düzenledi.

25 Nisan 2022 Pazartesi 10:14
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SANKO Üniversitesinden 23 Nisan etkinliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selver Güler, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat, Öğr. Gör. Zeynep Doğan, Ar. Gör. Sinem Bebek ve Hemşirelik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri Toplumsal Sorumluluk dersi kapsamında, Gaziantep Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocukları ziyaret etti.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan bayramı gönüllerince yaşayabilmeleri için Hemşirelik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri palyaço ve çeşitli masal kahramanlarının kostümlerini giyip, müzik eşliğinde minik kalplerle dans ettiler. 
Öğrenciler kurumda bulunan çocuklara eğlenceli yüz boyama yaparken, bir yandan da çeşitli çocuk oyunları, resim çizme ve boyama yaptırdı. Şenlik havasında geçen etkinlikte çocukların eğlenceli bir gün geçirmesi sağlandı. 
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, etkinliğe desteklerinden dolayı Çocuk Esirgeme Kurumu yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ettiler.

 

Kaynak: PHA
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