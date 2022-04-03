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SANKO Üniversitesi’nde Kütüphane Haftası kutlandı

Geçmişten günümüze bilgi kaynaklarına ulaşmanın en doğru adresi olan kütüphanelerle ilgili dikkat çekmek ve bilinç oluşturmak adına bu yıl 58’incisi düzenlenen “Kütüphane Haftası” SANKO Üniversitesi’nde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

03 Nisan 2022 Pazar 10:34
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SANKO Üniversitesi’nde Kütüphane Haftası kutlandı

Etkinlikler kapsamında; SANKO Üniversitesi Edebiyat Kulübü ile Kütüphane Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte üniversite kütüphanesinden en çok yararlanan Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Oğuz Kurt ve etkinliğe katkı sağlayan Edebiyat Kulübü Başkanı Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 3’üncü sınıf öğrencisi Sümeyye Arzakçı’ya ödül takdim edildi.  
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Oğuz Kurt’u tebrik ederek, okumanın insana her zaman çok şey kazandırdığına dikkat çekti. 
Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Salih Murat Akkın, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Kütüphane Komisyon Başkanı Prof. Dr. Lütfi Çakar, Kütüphane Müdürü Serap Ağca, Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin ile öğrenciler katıldı. 
Bu yıl 11’incisi düzenlenen “81 İlde Kitap Okuyoruz Etkinliği” kapsamında Gaziantep’teki belediyeler, üniversiteler, halk kütüphaneleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde “Fırat’a Karşı Okuyoruz” temasıyla Rumkale Cam Teras’ta Edebiyat Kulübü öğrencilerinin ve idari personelin katılımıyla okuma etkinliği düzenlendi. 
Etkinlik eş zamanlı olarak Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Kütüphane Komisyon Başkanı Prof. Dr. Lütfi Çakar ve öğrencilerin katılımıyla SANKO Üniversitesi Kütüphanesi’nde de gerçekleştirildi. 
Kütüphane Haftası nedeniyle SANKO Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik “Kütüphane Kaynaklarına Erişim” konulu online eğitim gerçekleştirildi.  
Kütüphaneci Fatih Furkan Gebel tarafından hazırlanan eğitimde, öğrencilere kütüphanenin zengin kaynakları, kaynaklara erişim ve kaynakların doğru kullanımıyla ilgili bilgiler verilerek, öğrencilerin konuyla ilgili soruları yanıtlandı. 
SANKO Üniversitesi akademik personeline kütüphanenin sahip olduğu veri tabanları ve bu veri tabanlarına erişimle ilgili Gemini Bilgi Teknolojilerinden Eğitim Müdürü Bülent Karacan tarafından online UpToDate Anvanced kullanıcı eğitimi düzenlendi. 

 

Kaynak: PHA
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