Galeriler Yazarlar
Adıyaman 32
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.438,84
ALTIN
965,28
DOLAR
16,19
STERLİN
20,56
EURO
17,47

SANKO Üniversitesi Tiyatro Kulübü oyun sergiledi

SANKO Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve veliler Tiyatro Kulübü’nün sergilediği oyunla keyifli zaman geçirdi.

29 Mayıs 2022 Pazar 19:29
4 Okunma
SANKO Üniversitesi Tiyatro Kulübü oyun sergiledi

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin sunuculuğunu Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Buse Ulu yaptı.
Etkinliğe, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç, Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ebru Yapan, veliler ve öğrenciler katıldı. 
Tiyatro oyunu öncesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında voleybol, futbol, basketbol, tavla, satranç, jenga, tekli masa tenisi, çiftli masa tenisi, tekli langırt, çiftli langırt, tekli pes, çiftli pes olmak üzere toplam 12 farklı kategoride düzenlenen bireysel ve takım yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. 
Ödül töreninin ardından oyunlarını sergileyen Tiyatro Kulübü öğrencileri, performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni aldı.
Oyunun sonunda, üniversite yönetimi tarafından yönetmen, Drama Hocası Semra Karakuzulu ve oyuncular Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencileri Melike Serttaş, Umut Güldoğan ve Mehmet Efe Palacı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı 2’nci sınıf öğrencileri Damla Polat, Büşra Bozkurt ve Ayşenur Türkistan, Anestezi Programı 1’inci sınıf öğrencisi Bahoz Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Didar Elif Gürsu, Yunus Alğam, Okyanus Çelik, Melek Gülçin Karalar ve Bedriye Cengiz’e teşekkür belgesi ve çiçek verildi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Kılınç, Fuara katılan yayınevi temsilcileri ve yazarlarla buluştu
Başkan Kılınç, Fuara katılan yayınevi temsilcileri ve yazarlarla buluştu
Adıyamanlı kitapseverler hayranı oldukları yazarlarla bir araya geliyor
Adıyamanlı kitapseverler hayranı oldukları yazarlarla bir araya geliyor
Özel çocuklarından özel sergi
Özel çocuklarından özel sergi
Adıyaman'da 5 bin öğrenci sinemayla buluştu
Adıyaman'da 5 bin öğrenci sinemayla buluştu
'Yardımcı Aranıyor' beğeni topladı
'Yardımcı Aranıyor' beğeni topladı
Ünlü Yazarlar, Adıyamanlı kitapseverlerle buluştu
Ünlü Yazarlar, Adıyamanlı kitapseverlerle buluştu
Minik öğrencilerin 'Mini Mina Türk' sergisi açıldı
Minik öğrencilerin 'Mini Mina Türk' sergisi açıldı
Adıyaman'da 'Çocuk Gözüyle Pandemi' sergisi
Adıyaman'da 'Çocuk Gözüyle Pandemi' sergisi
Başkan Kılınç 'Kitap Fuarı'nı ziyaret etti - Videolu Haber
Başkan Kılınç 'Kitap Fuarı'nı ziyaret etti - Videolu Haber
Yazarlar, kitapseverleri fuara davet etti
Yazarlar, kitapseverleri fuara davet etti
Gazeteciler Adıyaman'a hayran kaldılar
Gazeteciler Adıyaman'a hayran kaldılar
Gaziantep'te geleneksel 'Baklava Günü'
Gaziantep'te geleneksel 'Baklava Günü'
SANKO Üniversitesi Gaziantep Kitap Fuarı’nda stant açtı
SANKO Üniversitesi Gaziantep Kitap Fuarı’nda stant açtı
Yazarlar, kitapseverlerle buluşuyor
Yazarlar, kitapseverlerle buluşuyor
Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor
Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor
Başkan Kılınç, öğrencileri Adıyaman Kitap Fuarı'na davet etti
Başkan Kılınç, öğrencileri Adıyaman Kitap Fuarı'na davet etti
Tarihi Cendere Köprüsü'nde Zara'dan hemşerilerine konser
Tarihi Cendere Köprüsü'nde Zara'dan hemşerilerine konser
Taşlar kadınların elinde şekilleniyor - Videolu Haber
Taşlar kadınların elinde şekilleniyor - Videolu Haber
En iyiler: 'GAP Oscar' ödülünü aldı
En iyiler: 'GAP Oscar' ödülünü aldı
Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı - Videolu Haber
Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı - Videolu Haber
İNTERCULTUREL FEST II A.A.L.den
İNTERCULTUREL FEST II A.A.L.den
Birbirinden ünlü yazarlar Adıyamanlılarla buluşuyor
Birbirinden ünlü yazarlar Adıyamanlılarla buluşuyor
SANKO Üniversitesi Gençlik ve Spor Festivali’nde
SANKO Üniversitesi Gençlik ve Spor Festivali’nde
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Hemşirelik Haftası kutlandı
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Hemşirelik Haftası kutlandı
Kahta’da Çocuk Şenliği düzenlendi
Kahta’da Çocuk Şenliği düzenlendi
Belediye Konservatuarında eğitimler devam ediyor
Belediye Konservatuarında eğitimler devam ediyor
Roma dönemine ait 60 aile mezarlığı bulunan alanda kazı çalışmaları başladı - Videolu Haber
Roma dönemine ait 60 aile mezarlığı bulunan alanda kazı çalışmaları başladı - Videolu Haber
Turuş Kaya Mezarları temizleniyor
Turuş Kaya Mezarları temizleniyor
Türkülerin Dili Halk Müziği konseri
Türkülerin Dili Halk Müziği konseri
Kursiyerlerin el eme göz nuru sergisine yoğun ilgi
Kursiyerlerin el eme göz nuru sergisine yoğun ilgi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim